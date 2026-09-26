Какво стои зад необичайната смърт на стотици малки китове в Патагония?

Десетки малки на южните гладки китове са били открити мъртви по аржентинското крайбрежие на Патагония. Учените разследват възможна бактериална инфекция след необичайно смъртоносен сезон. Стотици малки на южния гладък кит са загинали през последните месеци в аржентинската Патагония, което постави учените и властите в състояние на тревога. Първоначалните разследвания сочат бактериална инфекция като възможна причина за изключително високата смъртност през този сезон, пише Euronews.

Точно тази седмица десетки мъртви малки китове се появиха по плажовете в провинция Чубут, в южната част на Аржентина. Случаи се регистрират още от юни, като това засяга една от основните зони за размножаване на този вид в Южния Атлантик.

"Смъртността сред малките е доста висока, особено през този сезон", обясни пред AFP Мариано Коскарела, изследовател в Лабораторията за морски бозайници към Националния съвет за научни и технически изследвания.

Бактериите са сред основните хипотези

Ветеринарните лекари в момента проучват дали еризипелът, инфекциозно заболяване, причинено от бактерии, които често се срещат върху кожата на тези бозайници, може да е причината за смъртните случаи.

Властите в Чубут посочиха, че първоначалните анализи сочат конкретно към обичайна морска бактерия, въпреки че разследването продължава, за да се установи със сигурност какво е причината за смъртните случаи.

Пуерто Мадрин и близкият полуостров Валдес представляват едно от основните убежища за размножаване на южния гладък кит. Всяка година голям брой китове пристигат в тези води, за да се чифтосват и да отглеждат малките си. Тези китоподобни могат да достигнат дължина около 17 метра и тегло около 40 тона като възрастни.

През 2025 г. в района бяха преброени рекордните 2 110 кита, около 800 от които бяха млади екземпляри. Тази година броят им възлиза на 1 375 животни, включително близо 400 малки, според данните, предоставени от Коскарела.

Въпреки големия брой смъртни случаи, регистрирани през този сезон, изследователят отбелязва, че този епизод засега не представлява средносрочна заплаха за популацията на китовете в региона.

Дълголетието на вида е един от факторите, стоящи зад тази оценка. Местните власти оценяват, че южният гладък кит може да живее около 60 години.