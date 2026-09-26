Пълнолуние в Овен – как ще се отрази на всяка зодия

Пълнолунието, бележещо началото на есента, настъпва на 26 септември. „Луната на жътвата“ е лунното явление, което се пада най-близо до есенното равноденствие (състояло се на 23 септември). Златистата следобедна светлина ни напомня да оценим изобилието, което Земята ни дарява, и да почетем нейната красота.

Пълнолунията слагат край на месечния лунен цикъл, носейки усещане за завършеност и възможност за реализиране на намеренията, възникнали по време на новолунието. Материализирането на желанията ни ще донесе надежда и щастие през идните месеци – вслушайте се в гласа на сърцето си и поверете мечтите си на Вселената, за да помогнете за тяхното сбъдване.

Полярността между Слънцето във Везни и Луната в Овен създава противопоставяне от типа „те срещу мен“. Егоизмът невинаги е нещо лошо – понякога трябва да поставим себе си на първо място. Луната в Овен ни напомня, че ние сме главните герои в собствения си живот. След месеци на щедрост се нуждаем от повече внимание и обич. Ние сме тези, които трябва да си ги дадат – никой друг няма да го направи вместо нас.

Пълнолунието в Овен се свързва с бунтарския Уран (в ретроградно движение в Близнаци), мечтателния Нептун (ретрограден в Овен) и въздействащия Плутон (ретрограден във Водолей). Външните планети придават допълнителна сила на ефекта от „Луната на жътвата“, но първо трябва да се изправим пред страховете си. След като преодолеем миналото, можем да започнем да градим смела визия, която да доведе до промяна. Импулсивността може да създаде проблеми, затова не реагирайте прибързано. Отпуснете се!

Прочетете хороскопа за „Жътвената луна“ по-долу, според зодията си:

Овен

Ако сте изключително чувствителни и предпазливи относно това кого допускате в обкръжението си, то е защото Космосът иска първо да опознаете хората добре, преди да им дадете пълен достъп до себе си. Важно е да ограничите кръга от хора, на които се доверявате, докато не докажат, че заслужават вашата топлина и лоялност. Качеството е по-важно от количеството, Овен.

Телец

Пълнолунието е момент за пауза и размисъл – нещо, което е предизвикателство за човек с толкова много енергия и ентусиазъм като вас. Изтеглете приложение за медитация и се обградете с лечебни кристали, за да се освободите от дразненията, които сте таили в себе си. Скоро ще се потопите в атмосфера на спокойствие и ведрина, които ще ви донесат така търсеното облекчение.

Близнаци

Директното отношение към приятелите ще помогне за развитието на връзките ви в бъдеще, дори и в момента това да води до конфликти. Никога не трябва да цензурирате мнението си, особено когато хората около вас търсят истината. Все пак е важно да внимавате за тона, който използвате. Същото важи и за начина, по който приемате техните коментари, след като сте настоявали за честност.

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