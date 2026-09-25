Маникюрът лозе превзема есента

Дойде новият сезон, а както винаги - с него се появяват и нови тенденции. Знаете, че маникюрите редовно са вдъхновени от времето, сезона, атмосферата, празниците, символите на периода и т.н. И сега няма да има изключение.

Един от най-модерните видове маникюр през тази есен е - лозе, съобщават от американския "Cosmopolitan".

Не бива да сме изненадани. През септември и октомври гроздето е навсякъде, събира се реколтата от лозята, плодът е предпочитан както за десерт, така и за направа на винени напитки.

А какво представляват ноктите, вдъхновени от лозята? Характерно е, че се постигат с два цвята - зелено и лилаво. Най-често маслинено зелено, топъл и земен тон на зеленото, както и бургундско лилаво - винено, с леки червеникави оттенъци, наситено лилаво, сливово лилаво.

Това са цветове, които се завръщат всяка есен, много модерни са и за тоалети и аксесоари. А върху ноктите стоят стилно и символизират цветовете на сортовете грозде - бяло и черно. Това са смели и интересни цветове, които веднага изпъкват и ще направите впечатление със своя маникюр.

"Чувствам, че хората обичат неочаквана комбинация от цветове, която им се струва свежа и това е нещо, което не сме виждали (поне напоследък)", коментира Сиера, маникюрист, пред изданието.

Оказва се, че маслиненото зелено и сливавото, бургундско лилаво се комбинират много добре, създават контраст, но стоят любопитно и елегантно.

"Те почти стоят като цяла есенна цветова палитра върху един маникюр", казва Сигорни Нунес, маникюрист.

Може просто да комбинирате двата цвята и да направите преливане по ноктите.

Може пък да използвате земно, топло зелено за основа и да сложите точка в бургундско лилаво. Така имитирате маслина.

Възможно е и да нарисувате гроздчета в цветовете. Друг вариант е със зеленото да направите не само гроздови зрънца, но и ябълки - друг типичен плод за есента.

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