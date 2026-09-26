Жизел Бюндхен с признание за раждането на 44 г.

Жизел Бюндхен сподели, че да роди бебе на 44 години е било подарък за нея.

46-годишната моделка стана майка за трети път през февруари 2025 г. - а през юли същата година навърши 45 г. Това е първото ѝ общо дете с партньора ѝ Йоаким Валенте. Бебето е момченце.

"Да имам бебе в този момент от живота ми е такъв подарък, защото съм на различно място. Децата ни дават възможността да живеем отново, да бъдем по-присъстващи в момента и да изживеем живота отново. Да го направим може би различно, в сравнение с това как сме го правили преди. Не знам. Намирам всяко малко нещо за толкова невероятно. Нямам нищо за доказване. Не се чувствам така, сякаш наистина, честно ми пука. Не съм определяна от мненията на другите хора. Чувствам, че мога да избирам как аз искам да живея живота си", коментира тя в интервю за " i-D 377".

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