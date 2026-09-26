Дав Камерън и Дамиано Давид се врекоха във вечна любов – вижте първите сватбени снимки

Дав Камерън и Дамиано Давид сключиха брак!

Изпълнителката на хита Boyfriend и фронтменът на Maneskin си казаха „Да“ на 24 септември в историческото кметство на Монталчино, Тоскана.

От снимките, публикувани в социалните мрежи, се вижда, че двамата са облечени в еднакви костюми – този на Камерън е втален, с бяла вратовръзка и падащо наметало, докато Давид допълни визията си в цвят слонова кост с копринен шал.

Слуховете за връзка между двамата изпълнители се появиха, след като актрисата присъства на концерт на Maneskin през септември 2023 година.

След това, през януари 2024 година, двамата бяха забелязани заедно на вечеря в Лос Анджелис.

През следващия месец двойката направи своя дебют на червения килим по време на годишната галавечер на Клайв Дейвис пред церемонията „Грами“.

На 4 февруари 2024 година Камерън оповести връзката им в Instagram, като публикува мил кадър, на който Давид носи обувките ѝ на висок ток. Музикантът коментира снимката с емотикони на червена обувка и целувка.

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