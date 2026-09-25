Самотните последни дни на Доли Партън

Кариерата на Доли Партън приключи на крайпътен комплекс за камиони до магистрала "Интерстейт 65" в провинциалната част на Тенеси.

Облечена в син гащеризон и с високо вдигната руса коса, кралицата на кънтри музиката зарадва феновете, събрали се в градчето Корнърсвил за официалното откриване на обекта "Dolly’s Tennessean Travel Stop". 80-годишната Партън преряза лентата (разбира се, с ножица, инкрустирана с кристали) и подхвърли няколко шеги, преди да изчезне завинаги сред пърхащи розови конфети във формата на пеперуди.

Това бе последната ѝ поява на публично място преди смъртта ѝ, настъпила два месеца по-късно - на 25 август - вследствие на неразкрит вид рак. Тя почина в "Vanderbilt-Ingram Cancer Center" - модерна болница в Нашвил - заобиколена от близките си, съобщи семейството ѝ, пишат от The Times.

Партън някога се шегуваше, че никога не би излязла от вкъщи без емблематичната си руса перука и грим, дори ако съпругът ѝ получаваше инфаркт. Твърди се, че в последните си дни тя е отказвала да позволи на приятели и роднини да я виждат в състояние на физическа слабост. Според TMZ, сред хората, били до нея в края, е била и Шерил Ридъл - дългогодишната ѝ стилистка, отговаряща за перуките и грима.

Малко се знае за последните седмици и месеци от живота на Партън.

Певицата, която вече бе отложила планираните си за септември концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми, според слуховете тайно е пътувала от дома си в Брентууд, Тенеси, до Германия някъде през миналата година за експериментално лечение на рак, като е летяла до Франкфурт с частен самолет. Партън никога не е обявявала публично, че се бори с рак, а заболяването е било краткотрайно. Дори някои членове на семейството не са знаели за болестта ѝ, сподели тази седмица сестра ѝ Стела Партън.

Смъртта ѝ предизвика вълна от почит към звездата на кънтри музиката, чиято благотворителна дейност и щедрост оставиха след себе си безупречно наследство. И все пак тази седмица се появиха шокиращи твърдения за конфликт, развиващ се зад кулисите.

"Аз съм убиец"

В центъра на събитията е Брайън Сийвър - племенник на Партън и дългогодишен ръководител на охраната ѝ. Сийвър, бивш изпълнител на договори за военни услуги, е споделял, че Партън го е наричала своето "момче нинджа". Близостта им е била толкова голяма, че именно Сийвър е бил лично избран да съобщи новината за смъртта на Партън в социалните мрежи.

Този месец представители на компанията за управление на кариерата на Партън - "She’s Alive" - заведоха дело в Тенеси, обвинявайки Сийвър в "терористични заплахи, тормоз и сплашване" по време на борбата за контрол върху наследството на Партън в последните ѝ дни.

"Тези методи са особено недопустими, тъй като са използвани като част от добре обмислена кампания от страна на обучен специалист по военна и частна охрана, разполагащ с достъп до арсенал от оръжия от военен клас, а не чрез какъвто и да е легитимен търговски или правен процес", се посочва в съдебните документи.

Компанията "She’s Alive", ръководена от мениджъра на Партън Дани Нозел, освободи Сийвър и неговата фирма "Squadron Augmented Protection Services" от задълженията им по охраната на 16 септември. В съдебния иск компанията настоява за издаване на ограничителна заповед срещу Сийвър, като твърди, че той отправя "непрестанни" заплахи след смъртта на Партън.

"Той лично, както и чрез свои сътрудници, е отправял многократни писмени заплахи към служителите, правните и бизнес съветниците на г-жа Партън, както и към други лица", се казва в съдебните документи. "Това не бяха обикновени служебни спорове или размяна на остри реплики; ставаше дума за умишлени заплахи от страна на тежко въоръжен мъж, представящ се за бивш служител по сигурността с опит като военен контрактор."

Съдебните документи съдържат поредица от текстови съобщения и имейли, за които се твърди, че са изпратени от Сийвър - човек, който сам се е наричал "международен търговец на оръжие и наемник" както и "убиец".

Семейство Партън - певицата има шестима живи братя и сестри, както и поне дузина племенници - се сплотява в защита.

"Не плувам в тоалетни, които имат нужда от пускане на водата", заяви в четвъртък пред The Times Даниел Партън, племенница на певицата. "Семейните ни дела не са чужда работа."

Въпреки това твърденията в съдебния иск са стряскащи. На 1 септември Сийвър е заплашил, че ще навреди на имиджа на марката "Партън", ако не му бъде платено.

"Ще направя подкаст, посветен на това да съсипя марката на Доли и партньорства, и разказване за нарушенията, които тези хора са извършили спрямо нас. Ще бъде страхотно. Или ми плати, по дяволите", гласи съобщение, приписвано на Сийвър.

В друго съобщение той твърди, че "току-що е продал боеприпаси на стойност 29 милиона долара на Хаити". Според жалбата Сийвър е работил за частни военни изпълнители по време на войната в Ирак и е използвал този опит, за да заплашва онези, които е смятал за свои врагове.

Очевидно е имало препратка към видеоклипа, съобщаващ за смъртта. Сийвър пише в текстово съобщение:

"Сега аз съм лицето на най-голямата публикация в социалните мрежи в историята на човечеството."

Служителите на "She’s Alive" не са възприели това като празни заплахи, посочват адвокатите на наследството в съдебните документи. Персоналът е подал оставки, а компанията е била принудена да наеме частна охрана, включително за домовете на служителите, става ясно от документите по делото.

В сряда съдия издаде ограничителна заповед. Сийвър, който не отговори на запитванията за коментар от страна на The Times, отрича да е заплашвал когото и да било. Той заяви пред TMZ:

"Аз съм професионален военен и военен изпълнител, и сключвам сделки с оръжие за чужди правителства. Аз съм професионалист в сферата на сигурността и съм убиец. Въпреки това, нищо в този съдебен иск не представлява заплахи, а зад повечето от коментарите си стоя."

По думите му съобщенията до Нозел са извадени от контекста.

"Говорех откровено и в личен план с Дани - когото смятах за приятел и който си въобразява, че е гангстер", каза той. "Много от тези съобщения са просто разговори между двама мъже, изливащи гнева си и плачещи заедно по телефона, докато скърбяхме."

Съдебното заседание по делото е насрочено за 7 октомври.

С усмивка докрай

Скандалът заплашва да хвърли сянка върху наследството на Партън. През своята 60-годишна кариера в музиката и Холивуд тя грижливо изграждаше публичния си образ, като същевременно яростно пазеше личния си живот.

Това даде резултат. Партън беше рядка обединяваща фигура в американския обществен живот, обичана и от двете страни на политическото разделение. Въпреки славата ѝ, съпругът ѝ от близо 60 години - Карл Томас Дийн - остана загадка до смъртта си през март 2025 г.

Дори през последната година от живота си Партън гледаше позитивно на лошите новини или изобщо избягваше да ги споделя. Тя имаше планирана поредица от шест концерта в Лас Вегас през декември 2025 г., но ги отложи седем месеца по-рано заради "здравословни проблеми". Във видеоклип в социалните мрежи през октомври 2025 г. тя се пошегува: "Още не съм умряла!" По онова време Партън сподели, че дългогодишните проблеми с камъни в бъбреците са допринесли за смущения в имунната и храносмилателната ѝ система, а приеманите лекарства са предизвиквали замайване, което е правело опасно излизането на сцена с високи токчета и тежки костюми. В свойствения си непринуден стил тя се сравни с класически автомобил, нуждаещ се от технически преглед, като същевременно увери феновете, че здравословните ѝ проблеми са лечими.

Партън също така отбеляза, че е пренебрегвала собственото си здраве, докато се е грижила за съпруга си Карл.

През 2026 г. тя рядко се появяваше на публични места. През март, в тематичния си парк Dollywood в Тенеси, тя заяви, че се възстановява от здравословни проблеми. След това, през юни, последва церемонията по официалното откриване на обекта "Dolly’s Tennessean Travel Stop".

Това беше последният път, когато Партън се появи публично, но тя продължаваше да работи зад кулисите.

Седмици преди смъртта си тя одобри използването на песента "9 to 5" в предаването "Dancing with the Stars" и записа благодарствена реч за наградата си за цялостен принос, която беше излъчена на събитие на Асоциацията за музика "Американа" (Americana Music Association) в средата на септември.

Партън беше погребана на частна церемония, на която присъстваха само най-близките членове на семейството ѝ. Тя нямаше собствени деца, но някои от племенниците ѝ я наричаха "Леля Баба" (Aunt Granny).

Според оценки на Forbes състоянието на Партън възлиза на 450 милиона долара, включително каталог с песни на стойност около 120 милиона долара. Бизнес империята ѝ обхващаше всичко - от книги и тестени изделия до тематичния парк, като тя даряваше огромни суми за благотворителност. Биографът Марта Акман заяви пред вестник The Times, че Партън е можела да бъде милиардер, ако не беше дарила толкова много пари.

Може би никога няма да разберем кой е наследил състоянието ѝ. Експерти по наследствено право в Тенеси отбелязаха, че Партън вероятно е използвала сложна система от тръстове, за да управлява активите си, което означава, че подробностите са скрити от общественото внимание. Същото не може да се каже за спора на наследниците ѝ със Сийвър. Въпреки това, братята и сестрите на Партън се опитват да тушират скандала.

Фрида Партън, една от по-малките ѝ сестри, заяви в Instagram в сряда:

"В семейството ни няма вражда."

Дани Ел Партън заяви, че спорът около наследството на леля ѝ е "буря в чаша вода".

"Така стоят нещата", каза тя.