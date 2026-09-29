Дилън Спраус и Барбара Палвин станаха родители (СНИМКА)

Дилън Спраус и Барбара Палвин станаха родители на момиченце.

Двамата споделиха щастливата новина на 28 септември и разкриха, че дъщеря им всъщност се е родила три седмици по-рано - по всичко личи, на 7 септември, когато в САЩ отбелязваха Деня на труда.

И точно с тази дата двамата се пошегуваха в общата си публикация в Instagram.

"Тази година приехме Labor Day съвсем буквално 👼🏻", написаха те - заигравка с факта, че "labor" на английски означава както "труд", така и "раждане".

На снимката Дилън и Барбара са с гръб към камерата, а между тях държат новородената си дъщеря. И тримата са с екипи на Los Angeles Dodgers и гледат бейзболен мач по телевизията.

34-годишният актьор и 32-годишният бивш модел на Victoria's Secret, които се ожениха през юли 2023 г., все още не са разкрили името на момиченцето.

Двамата обявиха бременността в Кан

Спраус и Палвин разкриха през май, че очакват първото си дете, докато бяха на 79-ия кинофестивал в Кан.

В една от снимките от тогава Барбара е със светлосиня рокля с къси ръкави и пола с пера, а с ръка под корема подчертава вече ясно личащото бременно коремче. Дилън е до нея в смокинг и я прегръща през рамо.

През юли актьорът разкри и пола на бебето в първия епизод на подкаста си "Wildmen".

"Искаш ли да кажеш?", попита го Барбара.

"Да, ние я наричаме "principessa". Не знам защо точно това остана нашето... всъщност на италиански означава принцеса", отговори той. След това потвърди: "Но да, ще имаме момиченце и страшно много се вълнувам. Всъщност много се радвам, че ще бъда татко на момиче."

По това време двамата все още обсъждали различни имена и не били решили как ще се казва тяхната "principessa".

"Първото момиче Спраус от много време"

През август Дилън гостува в подкаста "Not Skinny But Not Fat" на Аманда Хирш и разказа защо появата на дъщеря му е толкова специална и за цялото семейство.

По думите му тя е първото момиче с фамилията Спраус, родено от много дълго време.

"Като цяло семейството ни е доста малко, но това е първото момиче Спраус от страшно много време, което малко ме притеснява, защото аз идвам от семейство само с момчета. Така че баща ми не може особено да ми помогне да разбера какво ме чака."

Той призна, че отглеждането на момиче е напълно непозната територия за него, но именно това го вълнува.

"Що се отнася до това да отглеждам дъщеря, нямам никаква представа какво ме чака. Но съм много развълнуван, защото всичките ми приятели, които имат момчета, изглеждат така, сякаш преживяват някаква травма."

Барбара пък се пошегува, че дъщеря им вероятно ще укроти съпруга ѝ.

"Ще бъдеш толкова притеснен за принцесата", каза тя. А Дилън отвърна: "Аз всъщност съвсем искрено обожавам чаени партита."