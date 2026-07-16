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Дилън Спраус и Барбара Палвин разкриха пола на бебето

Направиха го в подкаст

16.07.2026 | 18:45 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

 Дилън Спраус и Барбара Палвин разкриха пола на бебето си. 33-годишният актьор и 32-годишната унгарска моделка очакват момиче. Те съобщиха това в подкаста на Дилън "Wildmen".

"Искаш ли да споделим", пита Палвин своя любим.

"Да, ние я наричаме принципеса. Което аз не знам защо, това е нашето италианско за принцеса. Но, не, ние ще имаме момиченце, за което съм много развълнуван. Всъщност, развълнуван съм да бъда татко на момиче", отвръща актьорът.

"Ти ще бъдеш толкова стресиран за принцесата", посочва моделката.

Двамата все още се чудят как да кръстят детето си.

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