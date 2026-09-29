Наградите "Еми" показаха кои ще са най-хитовите прически за есента

Наградите "Еми" се проведоха на 14-и септември, понеделник, на бляскава церемония в Peacock Theater в Лос Анджелис. Освен че, както винаги, знаменитостите впечатлиха с луксозните си тоалети, те направиха и друго. Някои дами показаха там кои ще са най-модерните прически за есента. Вижте тук.

Рошаво пикси

Зендая е модна икона и винаги впечатлява с дрехите си, но сега показа и смела прическа, с която вдъхновява. През есента е време за драстачни промени, така че може да заложите на пикси - като нея. Косато е много къса, пиксито е като мъжка прическа, кичурите дори не стигат брадичката. Има обем ва върха, но като цяло кичурите са хвърчащи и косата е рошава. Запретната е на една страна. Такова пикси лесно се поддържа.



Микро боб

Ако все още не сте готови за чак такава смела и драстична промяна, но искате да скъсите косата, това може да е идеята за вас. Знаете, че бобът е сред най-модерните прически от много време насам, а през есента може да заложите на негова мини версия. Микро бобът е много сладък - кичурите стигат до малко под ухото, но също не докосват брадичката. Има повече дължина от пикси, но по-малко от традиционен боб. Лукита Максуел се показа с такъв винтидж боб и впечатли феновете.

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