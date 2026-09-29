Мис Марпъл се завръща с нова мистерия от Луси Фоли

Петдесет години след последния роман на Агата Кристи за мис Марпъл легендарната героиня се завръща с ново приключение. Автор на „Убийство в Гранд Алпайн Хотел“ е британската бестселър писателка Луси Фоли, избрана от Agatha Christie Limited да продължи литературното наследство на Кралицата на криминалния роман.

Българското издание излиза на 29 септември – само седмица след световната си премиера - с логото на „Софтпрес“, родния издател на Луси Фоли.

Когато ме поканиха да напиша нов роман за мис Марпъл, за мен беше истинска чест и първоначално почувствах огромна радост, а после – ужас – разказва Фоли, която се впуска в приключението след написването на четвъртия си трилър „Среднощен пир“. - Тъй като аз самата съм огромен фен, както на авторката, така и на нейната любителка детективка, знаех, че не искам да правя копие на съществуващите романи – защо човек би чел заместител, когато може да прочете някой от многобройните брилянтни оригинали? Това трябваше да е книга, която да е в диалог с останалите, като същевременно добавя свеж нов елемент.

Така Фоли решава да отведе мис Марпъл на пътешествие далече от спокойния ѝ дом и резултатът е повече от впечатляващ. В новата история мис Марпъл се отправя към снежните Швейцарски Алпи. Заедно с приятелката си мисис Бaнтри тя се настанява в луксозния Гранд Алпайн Хотел, където сред заснежените върхове се събират холивудска актриса, амбициозен политик, загадъчната му съпруга, безразсъден приятел и проницателен лекар. Идилията приключва, когато един от гостите се качва на лифта жив и е открит мъртъв на върха на планината. Снежна буря откъсва хотела от света и скоро става ясно, че сред гостите се крие убиец. А мис Марпъл, както винаги, наблюдава внимателно и подозира всички.

При създаването на „Убийство в Гранд Алпайн Хотел“ Фоли се връща към оригиналните истории на Кристи, проучва подробно характера на мис Марпъл и историческия контекст на романа. За първи път в писателската си практика тя разработва целия сюжет предварително, преди да започне да пише, водена от стремежа да запази характерния за Кристи начин на изграждане на загадката и едновременно с това да разкаже своя собствена история.

Богдан Русев

Преводач на „Убийство в Гранд Алпайн Хотел“ е носителят на наградата за превод „Кръстян Дянков“ и автор на криминалната трилогия „Разследванията на Филипова и Бързаков“ Богдан Русев, който споделя: Романът ме изненада със съвършената атмосфера, която успява едновременно да изглежда съвсем естествена като за мис Марпъл и далеч по-луксозна и секси, отколкото сме свикнали да четем в романите за нея. Другата приятна изненада беше начинът, по който тази версия на мис Марпъл успява да се пребори с толкова други силни женски образи в романа, без да „потъне“ между тях. Много ми допадна начинът, по който Луси Фоли е описала специфични подробности от карането на ски и туристическата „екосистема“ около зимните спортове от онова време, като ги използва и за характеризация на героите, и за развитие на сюжета.

Специален жест към най-запалените почитатели на мис Марпъл са скритите в романа препратки към предишните истории за Мис Марпъл. Идеята на Луси Фоли явно е била за подход тип „Великденски яйца“, при който истинските почитатели разпознават и се наслаждават на референциите, без да се накъсва ритъмът на повествованието с бележки под линия - разкрива Богдан Русев. - Постарах се да запазя този ефект и в превода. Когато мис Марпъл или някой друг споменава за нещо, което е част от сюжета на някой от оригиналните романи от поредицата на Агата Кристи, аз съм се опитал да го направя с 10-20% по-видимо, като например използвам фраза от превода на заглавието на съответния роман на български - споделя още той.

Повечето за работата си по книгата и за това как би подходил самият той, ако получи покана да напише нов роман за мис Марпъл, Богдан Русев разказа по време на специалния алпийски книжен брънч, организиран от издателство „Софтпрес“ за премиерата на книгата.

Журналисти и книжни инфлуенсъри бяха поканени на неделно пътешествие до есенните върхове на Витоша, където се насладиха на загадъчно мъгливо време, книжни разговори и уютна атмосфера, достойна за Гранд Алпайн Хотел.

Гостите получиха и специалното лимитирано издание на книгата с цветни порезки, което бе част от кампанията за предварителни поръчки на „Софтпрес“. Изключително красиво е и основното издание с маншети, което вече очаква своите читатели в книжарниците и може да бъде закупено от сайта www.soft-press.com с 10% отстъпка.

ЗА АВТОРКИТЕ

ЛУСИ ФОЛИ е бестселър автор № 1 на Sunday Times и New York Times, а трилърите й, издадени и у нас, са продадени в над 10 милиона екземпляра по целия свят. Тя е трикратно номинирана за British Book Awards и победител в наградите на Goodreads в категорията за най-добър трилър. Почитателка на Агата Кристи откакто се помни, Фоли е единственият писател, избран от Agatha Christie Limited да продължи наследството на Агата Кристи, като създаде нов роман за легендарната мис Марпъл.

АГАТА КРИСТИ е известна по целия свят като Кралицата на детективския роман. Книгите й са продадени в над един милиард екземпляра само на английски език и в още над един милиард в превод. Тя е най-издаваният автор на всички времена, надмината единствено от Библията и Шекспир. Автор е на 80 криминални романа и сборници с разкази, повече от 25 пиеси и 6 романа, издадени под името Мери Уестмакот.