Дъщерите на кралица Рания празнуваха рождени дни

Кралското семейство на Йордания определено имаше какво да празнува през изминалия уикенд.

В рамките на двата почивни дни двете дъщери на кралица Рания и крал Абдула II – принцеса Иман и принцеса Салма – отпразнуваха своите рождени дни. По-голямата имаше 30-годишен юбилей, а по-малката стана на 26 години. В чест на специалния ден на своите дъщери, кралица Рания ги поздрави публично в Instagram, демонстрирайки невероятната си прилика с тях.

На 26 септември принцеса Салма почерпи за своя 26-и рожден ден, а кралица Рания побърза да почете празника с пост в социалните мрежи.

Майката на четири деца сподели снимка, на която тя и Салма седят една до друга – и си приличат поразително! На кадъра те са заели еднаква поза – Рания е облечена в прекрасна рокля с десен, докато дъщеря ѝ е заложила на изчистена бяла визия.

Кралицата е оставила кестенявите си коси свободно пуснати назад, а гарвановочерните коси на Салма се спускат пред раменете ѝ, докато двете дами от кралското семейство се усмихват към обектива.

Рания придружи снимката с изключително мило послание, което гласи „Честит рожден ден на човек, когото никога не бих могла да опиша напълно само с няколко думи! Салма, обичам ума ти, сърцето ти и самата теб“.

Феновете на кралското семейство побързаха да коментират, като един от тях написа „Честит рожден ден, Салма, прекрасни снимки“, докато друг добави „Дълъг живот на Нейно Височество принцесата“. Трети пък отбеляза „Бог да те благослови през целия ти живот, принцесо Салма“.

Коя е принцеса Салма?

Родена на 26 септември 2000 година, принцеса Салма е по-малката дъщеря на крал Абдула и кралица Рания. Тя е изключена от линията за наследяване на престола, тъй като в Йордания действа принципът на агнатичното първородство, според който само мъжете могат да наследяват трона.

Принцесата получава образованието си в Съединените щати, като завършва бакалавърска степен по археология в Университета на Южна Калифорния.

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