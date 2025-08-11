Корейски учени откриха как да спрат стареенето, а експериментите им дават добри резултати.



"За момента нямаме възможност да спрем напълно стареенето, но процесът може да бъде забавен”, заяви пред Bulgaria ON AIR проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН. Тя заяви, че в последно време сме свидетели на експлозия в тази сфера.

“Много сериозно се изучават хора, достигнали до впечатляваща възраст", добави вирусологът.

По думите ѝ братята, сестрите и близките на тези хора също могат да достигнат преклонна възраст. "Има гени, които имат отношение към дълголетието. Не при всички хора, достигнали впечатляващо дълголетие, ги има тези гени. Определено стареем по-бавно от нашите родители. Биологичното стареене, независимо от нашата възраст, е важно", допълни проф. Александрова в предаването “България сутрин”.

Според нея начинът на живот и околната среда са от значение - чистата храна, здравните грижи, достъпът до медицинско обслужване. “Според някои проучвания, в първите десетилетия от живота ни излиза наяве как живеем, а след това се проявяват гените", коментира вирусологът.

Продължителността на живота се увеличава, но продължителността на здравето не е толкова дълга, изтъкна проф. Александрова. Тя добави, че в хода на стареенето се появяват нови клетки, които не се делят, но отделят молекули, които поддържат неблагоприятна среда в тялото. “Едни от първите органи, които се влияят, са аортата и панкреасът", поясни вирусологът.

Гледайте целия разговор във видеото.