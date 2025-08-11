IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Корейски учени откриха как да спрат стареенето

Проф. Александрова: Стареем по-бавно от нашите родители

11.08.2025 | 13:33 ч. Обновена: 13.08.2025 | 04:24 ч. 13

Корейски учени откриха как да спрат стареенето, а експериментите им дават добри резултати. 
 
"За момента нямаме възможност да спрем напълно стареенето, но процесът може да бъде забавен”, заяви пред Bulgaria ON AIR проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН. Тя заяви, че в последно време сме свидетели на експлозия в тази сфера.

“Много сериозно се изучават хора, достигнали до впечатляваща възраст", добави вирусологът.

По думите ѝ братята, сестрите и близките на тези хора също могат да достигнат преклонна възраст. "Има гени, които имат отношение към дълголетието. Не при всички хора, достигнали впечатляващо дълголетие, ги има тези гени. Определено стареем по-бавно от нашите родители. Биологичното стареене, независимо от нашата възраст, е важно", допълни проф. Александрова в предаването “България сутрин”.

Според нея начинът на живот и околната среда са от значение - чистата храна, здравните грижи, достъпът до медицинско обслужване. “Според някои проучвания, в първите десетилетия от живота ни излиза наяве как живеем, а след това се проявяват гените", коментира вирусологът.

Продължителността на живота се увеличава, но продължителността на здравето не е толкова дълга, изтъкна проф. Александрова. Тя добави, че в хода на стареенето се появяват нови клетки, които не се делят, но отделят молекули, които поддържат неблагоприятна среда в тялото. “Едни от първите органи, които се влияят, са аортата и панкреасът", поясни вирусологът.

Гледайте целия разговор във видеото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

корейски учени стареене експеримент клетки продължителност на живота прод. Радостина Александрова Bulgaaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem