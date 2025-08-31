IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Днес ни очаква магнитна буря, какво е препоръчително?

Лекарите съветват да се спазват няколко прости правила

31.08.2025 | 01:30 ч. Обновена: 31.08.2025 | 07:50 ч. 0
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Учените прогнозират слаба магнитна буря от ниво G1 в периода от 31 август до 1 септември. Такива смущения могат да причинят главоболие, умора или безсъние при метеочувствителни хора, а също така да повлияят на комуникационните и навигационните системи. 

Експертите съветват да се следят актуализациите на прогнозите, тъй като слънчевата активност може да се променя, а точното време и сила на бурите зависят от поведението на слънчевите ветрове.

За да се намали въздействието на магнитните бури върху тялото, лекарите съветват да се спазват няколко прости правила. По-специално е важно да се пие чиста вода и да се откажем от алкохола. 

Също така, леката и балансирана храна със зеленчуци, плодове и продукти, богати на калий и магнезий, ще помогне на тялото да се справи по-лесно с натоварването. Освен това, в дните на магнитни бури е препоръчително да се спи достатъчно и да се придържате към стабилен режим на сън.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

магнитна буря
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem