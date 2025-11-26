IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Полезни храни за облекчаване на високо кръвно налягане

Хапвайте цитруси

26.11.2025 | 15:52 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Високото кръвно налягане (хипертония) е сериозен здравословен проблем в световен мащаб. Макар че често са необходими лекарства, промените в диетата и начина на живот могат значително да подпомогнат контрола на кръвното налягане. Един добре обмислен хранителен план, който набляга на калий, магнезий, фибри, здравословни мазнини и ниско съдържание на натрий, може да окаже огромно влияние, според учени от клиника Майо и Harvard Health.

Ето пет изключителни храни, за които има сериозни доказателства, че помагат за облекчаване нависокото кръвно налягане:

Зеленолистни зеленчуци

Зеленчуци като спанак, къдраво зеле, манголд и бяло зеле са богати на калий и магнезий, които помагат на тялото да регулира налягането в кръвоносните съдове. Една чаша варен манголд например осигурява големи количества от тези минерали, според Healthline.

Разноцветни плодове и цитруси 

Плодове като ягоди, боровинки и цитрусови плодове (портокали, лимони, грейпфрути) съдържат антиоксиданти и минерали, които поддържат здравето на кръвоносните съдове и могат да понижат кръвното налягане. 

Източник: 5 храни за облекчаване на високо кръвно налягане

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

високо кръвно сърце полезни храни
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem