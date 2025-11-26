Полезни храни за облекчаване на високо кръвно налягане

Високото кръвно налягане (хипертония) е сериозен здравословен проблем в световен мащаб. Макар че често са необходими лекарства, промените в диетата и начина на живот могат значително да подпомогнат контрола на кръвното налягане. Един добре обмислен хранителен план, който набляга на калий, магнезий, фибри, здравословни мазнини и ниско съдържание на натрий, може да окаже огромно влияние, според учени от клиника Майо и Harvard Health.

Ето пет изключителни храни, за които има сериозни доказателства, че помагат за облекчаване нависокото кръвно налягане:

Зеленолистни зеленчуци

Зеленчуци като спанак, къдраво зеле, манголд и бяло зеле са богати на калий и магнезий, които помагат на тялото да регулира налягането в кръвоносните съдове. Една чаша варен манголд например осигурява големи количества от тези минерали, според Healthline.

Разноцветни плодове и цитруси

Плодове като ягоди, боровинки и цитрусови плодове (портокали, лимони, грейпфрути) съдържат антиоксиданти и минерали, които поддържат здравето на кръвоносните съдове и могат да понижат кръвното налягане.

