7 храни за вагиналното здраве

Женското здраве е тема, от която все още някои жени изпитват известен срам. Особено когато заговорим за инфекции, вагиналното здраве, вагинални неразположения. В рубриката ни „Здраве и красота“ няма забранени или срамни теми, защото се стремим да даваме полезни съвети.

Днес споделяме кои са едни от най-полезните храни за либидо, здрава вагина и по-малко пикочни инфекции.

Внимание! Тази статия има само информативен характер. При неразположения се консултирайте с лекар.

1. Червени боровинки

За какво помагат? Предотвратяване на инфекции на пикочните пътища (ИПП)

Всички сме чували, че тези малки плодчета са невероятно полезни, когато страдаме от пикочни и бъбречни инфекции.

Но има ли доказателства в подкрепа на това?

Червените боровинки, пресни или като 100% чист сок, са богати на антиоксиданти, витамин С и витамин Е, които повишават имунитета. Техните киселинни съединения действат мощно срещу инфекции. Западни проучвания показват, че червените боровинки са особено ефективни за предотвратяване на ИПП при жени с повтарящи се инфекции, пише сайтът healthline.com

Съвет: Изберете чист сок от червена боровинка без добавена захар или изкуствени подсладители. Закупените от магазина захарни сокове могат да влошат състоянието ви, вместо да го подобрят.

Източник: Внимание към вагиналното здраве: 7 храни за овлажняване и срещу инфекции