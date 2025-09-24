IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
7 храни за вагиналното здраве

Хапвайте сладки картофи

24.09.2025 | 22:45 ч. 1
Снимка: istock

Женското здраве е тема, от която все още някои жени изпитват известен срам. Особено когато заговорим за инфекции, вагиналното здраве, вагинални неразположения. В рубриката ни „Здраве и красота“ няма забранени или срамни теми, защото се стремим да даваме полезни съвети. 

Днес споделяме кои са едни от най-полезните храни за либидо, здрава вагина и по-малко пикочни инфекции. 

Внимание! Тази статия има само информативен характер. При неразположения се консултирайте с лекар. 

1. Червени боровинки 

За какво помагат? Предотвратяване на инфекции на пикочните пътища (ИПП)

Всички сме чували, че тези малки плодчета са невероятно полезни, когато страдаме от пикочни и бъбречни инфекции. 
Но има ли доказателства в подкрепа на това?

Червените боровинки, пресни или като 100% чист сок, са богати на антиоксиданти, витамин С и витамин Е, които повишават имунитета. Техните киселинни съединения действат мощно срещу инфекции. Западни проучвания показват, че червените боровинки са особено ефективни за предотвратяване на ИПП при жени с повтарящи се инфекции, пише сайтът  healthline.com  

Съвет: Изберете чист сок от червена боровинка без добавена захар или изкуствени подсладители. Закупените от магазина захарни сокове могат да влошат състоянието ви, вместо да го подобрят.

Източник: Внимание към вагиналното здраве: 7 храни за овлажняване и срещу инфекции

храни женско здраве интимно здраве
