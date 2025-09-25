Кои храни са богати на ретинол?

Вероятно сте чували за ретинола, който се смята за ключова съставка в много продукти за грижа за кожата. Но знаете ли, че е вид витамин А? Консумацията на витамин А е друг начин да се възползвате от ползите от ретинола и има много различни начини да получите повече от него в ежедневното си меню.

Защо витамин А е толкова важен?

Витамин А е общ термин за мастноразтворими вещества като ретинол, ретинил палмитат и бета-каротин. Той се смята за супер хранителен елемент и антиоксидант. Витамин А е от съществено значение за зрението, клетъчната диференциация, имунната функция и функцията на епителната бариера. Известно е, че помага на човешкото тяло да формира органи като сърцето, очите и белите дробове.

В храните, които консумираме има два източника на витамин А. Предварително образуван витамин А (ретинол и ретинилови естери) се намира в храни като риба, яйца, млечни продукти и месо от органи. Провитамин А (каротеноиди) се извлича от цветни плодове и зеленчуци и се превръща във витамин А от организма. Каротеноидите на провитамин А включват бета-каротин, алфа-каротин и бета-криптоксантин. И двете форми на витамин А трябва да се превърнат в ретинална и ретиноева киселина, за да поддържат биологичните процеси в организма.

Източник: Храни, богати на ретинол – витаминът на младостта