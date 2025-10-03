IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Защо ретинолът след 35 е важен за кожата?

Той е производно на витамин А

03.10.2025
Снимка: istock

Навлизането в средата на 30-те години често е моментът, в който признаците на стареене на кожата започват да стават по-видими. Появяват се фини линии, неравномерна текстура на кожата, пигментация, забелязва се по-бавно обновяване на кожните клетки. Ретинолът, който е производно на витамин А, може да помогне за забавяне на стареенето на кожата, като стимулира клетъчния обмен, стимулира синтеза на колаген, подобрява текстурата и изравнява тена. Но тъй като ретинолът е силна съставка, правилното му използване (а не агресивно) е ключово за избягване на различни раздразнения.

Как да започнете безопасно да използвате ретинол?

1. Изберете подходяща формула и сила на ретинола.

Започнете с по-ниска концентрация, например около 0,1%, преди да преминете към по-висока. Продуктите с удължено освобождаване или капсулните форми са по-нежни и щадящи, защото доставят ретинола в кожата по-постепенно, според Vogue India.

Ако имате чувствителна кожа или имате кожни проблеми, като розацея, екзема, акне, изберете възможно най-меката формула. Избирайте ретинол под формата на серум или крем, който има хидратиращ и успокояващ ефект за проблемна и чувствителна кожа.

