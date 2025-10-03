Как да овладеем вагиналната сухота?

Вагиналната сухота се наблюдава, когато тъканите на вагината и по-често вулвата, биват по-малко овлажнени от обикновено. Това състояние с времето води до изтъняване на нежната кожа на вагината и вулвата, по-малка еластичност, дразнене и дискомфорт, особено по време на секс.

Вагиналната сухота е по-често срещано състояние, отколкото много хора смятат. Съществуват много причини за появата му. Някои причини са временни, други по-продължителни, но добрата новина е, че има много начини за облекчаване и управление на симптомите и оплакванията при вагинална сухота.

Какво се случва при вагинална сухота

Обикновено естрогенът е този, който помага за поддържане на вагиналната тъкан достатъчно плътна, еластична, добре овлажнена и здрава. Той подпомага естественото смазване на вагината, поддържа здрава лигавицата ѝ и насърчава доброто кръвоснабдяване. Когато нивата на естроген спадат по време на менопаузата, след раждане или поради определени медицински състояния, вагиналните тъкани могат да станат по-тънки, по-малко гъвкави, по-слабо овлажнени и определено по-крехки. Вагиналната лигавица може също да промени своето pH.

Възможно е и да се произвеждат по-малко клетки, отговарящи за производството на течности и естествена слуз, подпомагащи овлажняването, според medicalnewstoday.com.

Кои са най-честите причини за вагинална сухота?

Естествени хормонални промени: перименопауза, менопауза или спад в нивата на естроген след менопаузата, според клиника Майо.

Хирургично отстраняване на единия или двата яйчника, някои видове медикаментозно лечение, които намаляват естрогена, като лъчетерапия, радиотерапия за лечение на рак.

Раждане, кърмене.

