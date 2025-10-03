IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Как да овладеем вагиналната сухота?

Ето някои чести причини за появата ѝ

03.10.2025 | 23:00 ч. 5
Снимка: istock

Снимка: istock

Вагиналната сухота се наблюдава, когато тъканите на вагината и по-често вулвата, биват по-малко овлажнени от обикновено. Това състояние с времето води до изтъняване на нежната кожа на вагината и вулвата, по-малка еластичност, дразнене и дискомфорт, особено по време на секс.

Вагиналната сухота е по-често срещано състояние, отколкото много хора смятат. Съществуват много причини за появата му. Някои причини са временни, други по-продължителни, но добрата новина е, че има много начини за облекчаване и управление на симптомите и оплакванията при вагинална сухота.

Какво се случва при вагинална сухота

Обикновено естрогенът е този, който помага за поддържане на вагиналната тъкан достатъчно плътна, еластична, добре овлажнена и здрава. Той подпомага естественото смазване на вагината, поддържа здрава лигавицата ѝ и насърчава доброто кръвоснабдяване. Когато нивата на естроген спадат по време на менопаузата, след раждане или поради определени медицински състояния, вагиналните тъкани могат да станат по-тънки, по-малко гъвкави, по-слабо овлажнени и определено по-крехки. Вагиналната лигавица може също да промени своето pH.

Възможно е и да се произвеждат по-малко клетки, отговарящи за производството на течности и естествена слуз, подпомагащи овлажняването, според medicalnewstoday.com. 

Кои са най-честите причини за вагинална сухота?

  • Естествени хормонални промени: перименопауза, менопауза или спад в нивата на естроген след менопаузата, според клиника Майо. 
  • Хирургично отстраняване на единия или двата яйчника, някои видове медикаментозно лечение, които намаляват естрогена, като лъчетерапия, радиотерапия за лечение на рак.
  • Раждане, кърмене.

Източник: Вагинална сухота: защо се случва и как се овладява

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

женско здраве интимно интимно здраве
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem