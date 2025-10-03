Как да овладеем вагиналната сухота?

Вагиналната сухота се наблюдава, когато тъканите на вагината и по-често вулвата, биват по-малко овлажнени от обикновено. Това състояние с времето води до изтъняване на нежната кожа на вагината и вулвата, по-малка еластичност, дразнене и дискомфорт, особено по време на секс.
Вагиналната сухота е по-често срещано състояние, отколкото много хора смятат. Съществуват много причини за появата му. Някои причини са временни, други по-продължителни, но добрата новина е, че има много начини за облекчаване и управление на симптомите и оплакванията при вагинална сухота.
Какво се случва при вагинална сухота
Обикновено естрогенът е този, който помага за поддържане на вагиналната тъкан достатъчно плътна, еластична, добре овлажнена и здрава. Той подпомага естественото смазване на вагината, поддържа здрава лигавицата ѝ и насърчава доброто кръвоснабдяване. Когато нивата на естроген спадат по време на менопаузата, след раждане или поради определени медицински състояния, вагиналните тъкани могат да станат по-тънки, по-малко гъвкави, по-слабо овлажнени и определено по-крехки. Вагиналната лигавица може също да промени своето pH.
Възможно е и да се произвеждат по-малко клетки, отговарящи за производството на течности и естествена слуз, подпомагащи овлажняването, според medicalnewstoday.com.
Кои са най-честите причини за вагинална сухота?
- Естествени хормонални промени: перименопауза, менопауза или спад в нивата на естроген след менопаузата, според клиника Майо.
- Хирургично отстраняване на единия или двата яйчника, някои видове медикаментозно лечение, които намаляват естрогена, като лъчетерапия, радиотерапия за лечение на рак.
- Раждане, кърмене.
