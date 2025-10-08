Как да подсилим имунната система през есента и зимата?

С понижаването на температурите и прекарването на повече време на закрито, излагането на вируси и бактерии често се увеличава. Здравата и силна имунна система помага на тялото ви да реагира по-ефективно на такива фактори. Чакането, докато се разболеете от настинка или вирусна инфекция, не е добра стратегия. Важно е да подготвите тялото си още преди да дойде зимата, така че да имате силен имунитет.

Освен това, силата на имунната система има тенденция да спада през студените месеци поради фактори като намалена слънчева светлина, по-ниски нива на витамин D, занижена физическа активност, нарушен сън и повече стрес. Като проактивно подкрепяте здравето на имунната си система още сега, вие ще подпомогнете намаляването на риска от чести и тежки разболявания през зимата.

Какво е необходимо, за да бъде имунната система здрава и ефективна?

За да функционира оптимално, имунната система се нуждае от адекватни хранителни вещества, старание да намалите възпаленията в тялото, добър сън и минимални нива на хроничен стрес. Недостигът на протеини, витамини (C, D, A, E), цинк или селен е свързан с по-голяма податливост към инфекции и по-слаб имунен отговор, според franciscanhealth.org.

