IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 129

Светът е на ръба на повратна точка: Има ли реален шанс за мир?

Дебат по темата в студиото на "Директно" със заместник-директора на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева и експерта по национална сигурност Ивайло Иванов

26.11.2025 | 20:07 ч. 5

Светът е на ръба на повратна точка. След почти четири години война в Украйна, за първи път се говори за реален шанс за мир.

Докато западните медии съобщават за интензивни дипломатически маневри между Вашингтон, Киев и Москва, президентът Доналд Тръмп внезапно оттегля крайния срок, в който Украйна трябваше да приеме американския мирен план.

А Володимир Зеленски , под огромен вътрешен и външен натиск, казва, че е готов да продължи напред, но признава, че има „чувствителни точки“, които могат да решат съдбата на страната му.

Свързани статии

Европейските лидери предупреждават - "Не бързайте с мир на всяка цена".

За първи път от началото на войната европейските столици се страхуват, че може да се договори мир, който да изглежда като капитулация.

Същевременно специални американски емисари вече разговарят с Путин.

Каква ще бъде цената на мира в Украйна и за очакванията към мирния план - дебат по темата в студиото на "Директно" със заместник-директора на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева и експерта по национална сигурност и отбрана Ивайло Иванов.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Директно Bulgaria ON AIR Ивайло Иванов Весела Чернева
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem