Светът е на ръба на повратна точка: Има ли реален шанс за мир?

Светът е на ръба на повратна точка. След почти четири години война в Украйна, за първи път се говори за реален шанс за мир.

Докато западните медии съобщават за интензивни дипломатически маневри между Вашингтон, Киев и Москва, президентът Доналд Тръмп внезапно оттегля крайния срок, в който Украйна трябваше да приеме американския мирен план.

А Володимир Зеленски , под огромен вътрешен и външен натиск, казва, че е готов да продължи напред, но признава, че има „чувствителни точки“, които могат да решат съдбата на страната му.

Европейските лидери предупреждават - "Не бързайте с мир на всяка цена".

За първи път от началото на войната европейските столици се страхуват, че може да се договори мир, който да изглежда като капитулация.

Същевременно специални американски емисари вече разговарят с Путин.

Каква ще бъде цената на мира в Украйна и за очакванията към мирния план - дебат по темата в студиото на "Директно" със заместник-директора на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева и експерта по национална сигурност и отбрана Ивайло Иванов.