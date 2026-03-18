Banking Today 2026: Евро, финтех и финансиране на бизнеса

Три дискусионни панела, ключов доклад и стратегически теми ще очертаят програмата на Banking Today – годишната банкова конференция на Investor.bg. Тази година тя ще се проведе на 24 март в Интер Експо Център в София и ще бъде посветена на ключовата тема за адаптацията и предизвикателствата пред банковия и финансовия сектор в годината на въвеждането на еврото.

Събитието ще събере представители на водещи банки, регулаторни органи, финтех компании и бизнес лидери, които ще обсъдят последиците от присъединяването на страната към еврозоната, новите регулации, технологичните иновации и възможностите за бизнеса.

Откриване: Един преход, милиони операции

Конференцията ще бъде открита с доклад на Асоциация на банките в България, представен от главния секретар на Асоциацията на банките в България и преподавател в Университета по застраховане и финанси (УЗФ) Джеймс Йоловски, който ще представи как банките и финансовите институции ще управляват прехода към еврото и какви са очакванията за функционирането на системата след юли 2026 г.

Първият панел ще се фокусира върху банковите политики и паричните стратегии в условията на интеграция в еврозоната. Експертите ще обсъдят ефекта върху лихвените политики, трансграничните парични потоци и синхронизацията с решенията на Европейска централна банка. Ще се разгледат промените в потребителското и ипотечното кредитиране, управлението на лоши кредити и възможностите на единния финансов пазар, включително новите продукти и незабавните плащания в рамките на SEPA. Дискусията ще включи и темата за консолидацията на банковия сектор в България.

Панел 2: Финтех, киберсигурност и крипто – регулации и нови хоризонти

Във втория панел фокусът ще бъде върху технологиите и дигиталните иновации. Участниците ще обсъдят как регулацията Markets in Crypto-Assets (MiCA) променя рамката за крипто компаниите и как токенизацията на активи и стейбълкойни, включително e-EUR, могат да се развиват на българския пазар. Експертите ще засегнат и актуалните заплахи за киберсигурността на банковите и финтех системите, като ransomware, фишинг и DDoS атаки, както и ролята на потребителското преживяване и дигиталните интерфейси за масовото приемане и финансовото включване на необслужваните сегменти.

Панел 3: Финансиране за бизнеса

Третият панел ще се посвети на финансирането на бизнеса, със специален фокус върху малките и средните предприятия. Дискусията ще обхване промените във финансирането след въвеждането на еврото, ролята на гаранционните схеми и държавните програми. Ще бъдат представени и европейските и национални фондове за дигитализация и зелен преход.

Banking Today 2026 ще предостави на участниците както стратегически поглед върху регулаторната среда и пазара, така и практически решения и инструменти за успешна адаптация към новата финансова реалност и възползване от възможностите, които предлага членството на България в еврозоната.

Генерален партньор: Пощенска банка

Основен партньор: Обединена българска банка, MFG, Българо-американска кредитна банка

Партньор: Adastra, Axiomy, Фонд на фондовете

С подкрепата на: Devin, HitMax, shopgladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, DIKA, White Bite Catering

Институционални партньори: Асоциация на банките в България, Българска финтех асоциация, Комисия за финансов надзор, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българо-испанска търговска камара

Медийни партньори на Banking Today 2026 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, “БанкерЪ”, Dir.bg и See News