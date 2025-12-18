Коледни подправки за баланс на кръвната захар

Коледните и новогодишни празници винаги са свързани с много забавление, трескава подготовка, пътувания и обилно хапване. Последното от списъка винаги оказва влияние върху нивата на кръвната ни захар и инсулина, а комбинирането на всичките ни любими храни и напитки, често води и до подуване.

Но не бива да забравяме, че на помощ имаме три прекрасни коледни подправки, за които е доказано, че помагат за баланса на кръвната захар – канела, индийско орехче и джинджифил.

Произход на подправките

Въпреки че тези подправки се отглеждат в тропиците, те са станали тясно свързани със зимните празници в много държави по света.

Джинджифил

Джинджифилът се използва както в сладки, така и в солени рецепти в световните кухни. Корените му узряват за 8–10 месеца. Растенията могат да се прибират по всяко време на годината, ако са достигнали зрялост и не са били изложени на студ или силен вятър.

Джинджифилът се изкопава заедно с целия корен, за да се достигне до подземните коренища. Те функционират като подземни стъбла, които съдържат хранителни вещества, помагащи на растението да преживее зимата. При настъпване на студено време растението използва запасите си, което значително понижава качеството на прибрания джинджифил.

