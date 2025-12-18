IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След донорска ситуация: Двама души получиха шанс за нов живот

Пациентите са в добро общо състояние

18.12.2025 | 20:19 ч. Обновена: 18.12.2025 | 20:19 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Двама души получиха шанс за нов живот, след като близките на 22-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на МБАЛ - Силистра АД, с координатор д-р Радослав Неделчев.

Екипаж от състава на Военновъздушните сили на Българската армия със самолет „Спартан“ изпълни успешно задача по осигуряване на въздушен транспорт на медицински екипи, които експлантираха органите, съобщиха от ИАМН.

В резултат на това в УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже на 47 и 53 години. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва на Министерство на отбраната и на екипите на лечебните заведения.

