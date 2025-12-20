Науката: Има пряка връзка между диетата и депресията

Спазването на диета обикновено не е приятно преживяване, но връзката между промяната на хранителните ни навици и промените в психичното ни здраве е тема, която заслужава задълбочено проучване.

Науката е установила връзка между чревната микробиота и психичното здраве, както и между дефицита на определени микроелементи, като магнезий или холин, и разстройства като тревожност и депресия. Въпреки това, все още е трудно да се определи как приемът на хранителни добавки може да облекчи определени симптоми. Данни от надеждни клинични изпитвания силно липсват.

Специалистите, които в момента работят по тази тема, са единодушни: връзката между диетата и мозъка твърде често се пренебрегва, както заявява Ума Найду, директор на отделението по хранителна психиатрия в болница Massachusetts General Hospital и автор на книгата "Тревожност и хранене: Успокояване на ума чрез храна".

"Средата, в която се смила храната, е и мястото, където се произвеждат невротрансмитери", обяснява Ума Найду. Можем да добавим, че червата произвеждат по-голямата част от серотонина в тялото, както и значителна част от гама-аминомаслената киселина (GABA), основният инхибиторен невротрансмитер в централната нервна система.

Според проучване от 2024 г. добавките с магнезий вероятно са полезни при лечението на лека тревожност и безсъние, особено при хора, които вече имат дефицит на магнезий. Резултатите от проучвания, показващи ефективността на магнезиевите добавки за хора с психични заболявания като тревожност или депресия, обаче често са противоречиви, вероятно поради голямото разнообразие от форми, които тези добавки могат да приемат.

Експертите са съгласни, че лекарите трябва да назначават повече кръвни изследвания на пациенти с тревожност или депресия, тъй като лечението на дефицити може да помогне на някои да се чувстват по-добре. Това очевидно не означава, че депресията или тежката тревожност могат да бъдат излекувани с няколко магнезиеви капсули или дъвчаща таблетка витамин С.

"Ако смятате, че магнезият има същия ефект върху тревожността като бензодиазепина, вероятно ще бъдете много разочаровани", казва Александър Рауджи, психиатър от Ню Йорк и водещ автор на проучването от 2024 г. Храненето може да е лост, но все още не знаем пълния му обхват или как да го използваме напълно.