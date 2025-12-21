Важно откритие: Калият може да бъде ключът в борбата с високото кръвно

Високото кръвно налягане, или хипертонията, е често срещан здравословен проблем, който може да доведе до сериозни състояния като инфаркт и инсулт.

Повечето хора знаят, че намаляването на солта е важно за поддържането на кръвното налягане под контрол. Но има и друго важно хранително вещество, на което не се обръща толкова внимание: калият.

Калият е минерал, от който тялото се нуждае, за да функционира правилно. Той помага на сърцето да бие в равномерен ритъм и подпомага поддържането на здравословен баланс на течностите в организма. За хората с високо кръвно налягане калият е особено полезен.

Една от причините калият да е толкова важен е, че той помага за отпускането на стените на кръвоносните съдове. Когато кръвоносните съдове са отпуснати, кръвта тече по-лесно. Това може да понижи кръвното налягане и да облекчи работата на сърцето.

Калият също така помага на организма да регулира нивата на солта. Прекомерното количество сол може да накара тялото да задържа излишни течности, което повишава кръвното налягане. Калият подпомага извеждането на този излишен натрий чрез урината. Затова приемът на достатъчно калий е важен за балансиране на ефектите от солта.

Изследвания показват, че хората, които приемат повече калий, обикновено имат по-ниско кръвно налягане, особено ако консумират и повече сол. Един преглед на научни проучвания установява, че увеличаването на приема на калий може да понижи горната стойност на кръвното налягане с няколко пункта. Дори такова малко понижение може да има голям ефект, като намали риска от инфаркти и инсулти.

Най-добрият начин да си набавите повече калий е чрез храната. Много плодове и зеленчуци са отлични източници. Банани, портокали, домати, картофи и листни зеленчуци съдържат високи количества калий. Други добри източници са рибата, млечните продукти и ядките. Тези храни не само доставят калий, но и други полезни хранителни вещества, които подпомагат здравето на сърцето.

Въпреки това хората с бъбречни заболявания или тези, които приемат определени лекарства, трябва да бъдат внимателни. При тях организмът може да има затруднения с извеждането на излишния калий, който може да се натрупа и да причини вреди. Ако имате бъбречно заболяване или приемате медикаменти, консултирайте се с лекар, преди да правите значителни промени в хранителния си режим.

Добавянето на храни, богати на калий, е само една част от здравословния начин на живот. Също така е важно да се консумира по-малко сол, повече фибри и по-малко нездравословни мазнини. В комбинация тези стъпки могат да помогнат за контролиране на високото кръвно налягане и за защита на сърцето. |БГНЕС