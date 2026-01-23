Трикове за успокояване на херпеса

Какво предизвиква появата на досадния и често болезнен херпес?

Херпесът не се появява просто така. Той обикновено се активира, когато сме по-стресирани, когато имунитетът ни е занижен, спим недостатъчно, не се храним здравословно, около месечния цикъл, когато консумираме по-често алкохол, ако е налице слънчево изгаряне, внезапни промени във времето, когато се редуват студ и вятър и други.

Всъщност вирусът на херпес симплекс (HSV) е доста упорит „гост“. Той е латентен в нервната система и понякога причинява огнища. Има две основни форми: HSV-1, който най-често причинява орален херпес и HSV-2, който се среща по-често в гениталната област. И двата вида херпес са широко разпространени.

Когато се появи херпес е добре да се допитаме до дерматолог и да третираме със специални медикаменти проблема (особено при съмнение за генитален херпес, самолечение не се препоръчва; при този, който се появява на устата също). В някои случи бихме могли да си помогнем и с тези три бързи решения, които обаче не отменят терапията за херпес.

Студен компрес

Ако усетите изтръпване или сърбеж, това е първият знак, че трябва да реагирате. Можете да си помогнете със студен компрес, като намокрите чиста памучна кърпа със студена вода и я приложите на засегнатото място за 10-15 минути. Ако пък разполагате с кубче лед, увийте го в тънка кърпа и отново приложете.

Източник: 3 бързи начина да успокоите херпеса