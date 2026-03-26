Вестник „Труд“ със специален портрет за Жулиен Риков

Носителят на SENSHI Grand Prix шампионската титла в категория до 75 килограма Жулиeн Риков беше представен с обширна статия на страниците на един от най-утвърдените български вестници – ежедневникът „Труд“.

Медията разказа за голямата победа на младият кикбоксьор от Добрич, който грабна от първия момент сърцата на публиката в Grand Prix турнира във Варна и превзе ринга на международната бойна верига SENSHI. Шампионът впечатли всички с бойния си дух и показа лъвско сърце, като само на 19 години стана и най-младият шампион, завоювал престижната титла.

Обзорната статия е публикувана във водещия в-к „Труд“ на 25 март 2026 г. Целият текст може да видите и в сайта на печатната медия под заглавието „Кикбокс шампионът, който изпревари времето“.

Има победи, които изглеждат логични. И има такива, които променят усещането за възможното. Историята на Жулиен Риков е от вторият тип. Тя не просто добавя ново име към списъка с кикбокс шампиони на България, а поставя един почти философски въпрос - колко рано може да дойде върхът?

На 28 февруари страната ни се сдоби с нова спортна гордост. Жулиен Риков спечели първата Гран при шампионска титла в категория до 75 килограма на международната бойна верига SENSHI в галавечер, провела се във Варна. Само на 19 години кикбоксьорът от СК „Десант“ (Добрич) влезе в турнира като най-младия участник и излезе от ринга като шампион в леката категория. Пътят му към титлата обаче не беше нито кратък, нито лек – три двубоя, 10 рунда, извънреден четвърти рунд в полуфинала и тежък финал срещу съперник, който дотогава бе приключвал мачовете си с нокаути.

Още преди да стъпи на ринга, Риков е убеден, че успехът започва далеч от прожекторите. „Победите се изграждат много преди самия двубой – в тренировките, в дисциплината и в усилията“, казва той. Това не е клише, а работеща формула – особено когато се превърне в ежедневие. Подготовката му е структурирана така, че да симулира най-тежкия възможен сценарий – три битки с кратки почивки, максимално натоварване и психологически натиск.

Точно тази подготовка се оказва решаваща в полуфинала срещу Константин Русу – двубой, който преминава отвъд стандартните рамки и се решава в извънреден рунд. Там, където тактиката започва да отстъпва място на издръжливостта, Риков намира своето предимство. „Успях да запазя по-добро темпо в по-късните рундове“, обяснява той. Детайлът, който често прави разликата между обещание и реализация.

Финалът срещу опитния боец Кристиан Бая поставя младия българин пред още по-сериозно изпитание – съперник с богат професионален опит и силна инерция от два бързи нокаута в предишните две битки, за да стигне до финалния мач. В подобни ситуации психиката е също толкова важна, колкото и физиката. Риков обаче обръща тежестта на изминалите тежки рундове в галавечерта и умората в свое предимство. За него седемте рунда до финала не са изтощение, а доказателство, че е преминал по-трудния път. Дори контузията, получена по-рано в турнира, не променя фокуса му – тя просто се превръща в още един фактор, който трябва да бъде управляван.

Зад този подход стои ясна философия, изградена в залата на кикбокс клуба Десант. Именно подходящата комбинация – дисциплина, характер и системна работа, превръща потенциала в резултат. В турнир, в който натоварването е екстремно, а грешките се наказват мигновено, устойчивостта и способността за адаптация се превръщат в ключов фактор за успех и водят до грандиозната победа.

И може би именно тук се крие най-интересният аспект от историята му. За самия Риков тази титла не е връх, а етап от развитието му в бойните среди. „Все още съм в началото на професионалния си път“, твърди той с ясно съзнание за посоката и целите. Амбицията му не е просто да задържи постигнатото, а да го надгради – с повече опит повече международни участия и нови титли.

Победата във Варна, пред пълни трибуни и скандираща неговото име българска публика, е силен символен момент – не само за него, но и за цялата бойна общност. Тя показва, че следващото поколение талантлив и български бойци вече не чака своя ред, а го взима.

Жулиен Риков се качи на ринга на SENSHI Grand Prix турнира като най-младия участник и дори подценяван от конкурентите си. В края на зрелищната галавечер той слезе от арената като истински Grand Prix шампион. А най-важното пред него тепърва предстои.

Обещал на Алберт Краус да вземе титла

Жулиен Риков обещал на нидерландската легенда в бойните среди Алберт Краус да спечели титлата във Варна. „Харесвам много стила му – възкликна световният К-1 MAX шампион. - Той е много добро момче и е уверен в себе си. Мисля, че Жулиен има много добър шанс да спечели турнира.“

Целта на неговия клуб „Десант“ е не само да извайва добри бойци, но да ги прави добри и почтени хора. „Подготовката на Риков беше много тежка – разказва треньорът му Драгомир Йорданов. - Симулирахме бой на турнирно ниво с три битки с кратки почивки. Той премина през него и показва способностите си. Нашата цел е да тренираме добри бойци, които стават качествени личности.“

Грант Уотърмен, един от най-известните коментатори на SENSHI 30 Grand Prix, също не скри възхищението си от нашия боец. „Показа истински шампионски дух и така ме спечели“, рече спортният журналист.