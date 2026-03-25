Жени без партньор с репродуктивни проблеми вече могат да кандидатстват за инвитро финансиране

От Столичната община съобщиха, че жени с репродуктивни проблеми, които нямат партньор, вече могат да кандидатстват за финансиране по инвитро програмата. Това става възможно след промени в правилата, приети от Столичния общински съвет.

Програмният съвет проведе първото си заседание след актуализациите, които разширяват достъпа до процедурите с донорски яйцеклетки. Най-важната промяна е именно включването на жени без партньор - възможност, която досега беше ограничена само за семейства и двойки, допълниха от Общината.

Отпада и изискването кандидатките да имат минимум три неуспешни инвитро опита преди подаване на документи.

Облекчения има и в административните условия - достатъчно е кандидатката да има постоянен или настоящ адрес в София през последните три години, вместо и двете едновременно, както беше досега.

Останалите критерии се запазват - кандидатките трябва да нямат задължения към държавата и общината, да са с платени здравни осигуровки, да не са навършили 45 години към момента на кандидатстване и да представят необходимите медицински изследвания.

От общината допълниха, че програмата продължава да дава реални резултати. „Инвитро отборът“ на София вече включва 37 момчета и 24 момичета, пише в съобщението.

Програмата е създадена през 2015 г. и е помогнала на стотици семейства да сбъднат мечтата си за дете, допълниха от Столичната община.

На последното заседание този месец бяха одобрени четири от общо девет кандидатури. Останалите ще трябва да представят допълнителни медицински документи, за да продължат участието си в програмата.

За 2025 г. приетите двойки за финансиране на инвитро процедури по програмата бяха 12.