Как да свалите мазнини и да качите мускулна маса

В продължение на години се смяташе, че отслабването и покачването на мускулна маса трябва да се случват в отделни етапи: първо строга диета за сваляне на мазнини, после повече храна за качване на мускули. Съвременните познания във фитнеса обаче показват, че т. нар. „телесна рекомпозиция“ – едновременно намаляване на мазнините и увеличаване на мускулната маса – е напълно възможна. Ключът не е в крайностите. Всъщност прекалено строгите режими често пречат на този процес. Устойчивите навици, достатъчният прием на протеин и прогресивните силови тренировки са това, което реално променя тялото.

Какво представлява телесната рекомпозиция?

Телесната рекомпозиция означава подобряване на съотношението между мускулна маса и мазнини, вместо фиксиране върху числото на кантара. Тъй като мускулите са по-плътни от мазнините, е възможно теглото ви да не се промени значително, но тялото ви да изглежда по-стегнато, по-оформено и по-силно.

Този процес работи най-добре, когато избягвате драстичното ограничаване на калориите. Прекалено ниският прием може да доведе до загуба на мускулна маса, забавяне на метаболизма, умора и хормонален дисбаланс. Вместо строга диета, стремете се към хранене около нивото на поддържащите калории или с лек дефицит. Малкият калориен дефицит подпомага загубата на мазнини, а достатъчният протеин и силовите тренировки сигнализират на тялото да запази и изгради мускул.

Хранене без крайни ограничения

Не е необходимо да изключвате цели групи храни или да броите всяка калория. Най-важни са качеството и балансът. Протеинът трябва да присъства във всяко основно хранене, защото осигурява градивните елементи за възстановяване и растеж на мускулите след тренировка. Сложните въглехидрати дават енергия за натоварването, а полезните мазнини подпомагат хормоните, които влияят върху изгарянето на мазнини и изграждането на мускулна маса.

