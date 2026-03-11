IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Билки и храни, които помагат при високо кръвно налягане

Хапвайте магданоз

11.03.2026 | 09:33 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Високото кръвно налягане, известно още като хипертония, засяга милиони хора по света и увеличава риска от сърдечносъдови заболявания, инсулт и други сериозни здравословни проблеми. Освен медикаментозното лечение и промените в начина на живот, определени билки и храни могат да подпомогнат поддържането на здравословни стойности на кръвното налягане по естествен път. В тази статия ще разгледаме кои растения и храни са най-често свързвани с ползи за сърдечносъдовата система и как лесно да ги включите в ежедневното си меню.

Как билките могат да подпомогнат контрола на кръвното налягане

Някои билки и подправки съдържат активни съединения, за които се смята, че подпомагат разширяването на кръвоносните съдове, подобряват кръвообращението и намаляват възпалителните процеси в организма. Сред най-често споменаваните са:

Чесънът е богат на алицин – вещество, което може да подпомогне отпускането на кръвоносните съдове и по-добрия кръвоток. Редица проучвания показват, че редовната му консумация е свързана с понижаване както на систоличното, така и на диастоличното кръвно налягане.

Канелата е подправка с характерен аромат, която може да подпомогне еластичността на кръвоносните съдове и да подобри циркулацията. Освен това е полезна и за контрол на кръвната захар и превенция на диабет. 

Източник: Билки и храни, които помагат при високо кръвно налягане (Рецепти)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

високо кръвно билки кръвна захар
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem