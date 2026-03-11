Високото кръвно налягане, известно още като хипертония, засяга милиони хора по света и увеличава риска от сърдечносъдови заболявания, инсулт и други сериозни здравословни проблеми. Освен медикаментозното лечение и промените в начина на живот, определени билки и храни могат да подпомогнат поддържането на здравословни стойности на кръвното налягане по естествен път. В тази статия ще разгледаме кои растения и храни са най-често свързвани с ползи за сърдечносъдовата система и как лесно да ги включите в ежедневното си меню.

Как билките могат да подпомогнат контрола на кръвното налягане

Някои билки и подправки съдържат активни съединения, за които се смята, че подпомагат разширяването на кръвоносните съдове, подобряват кръвообращението и намаляват възпалителните процеси в организма. Сред най-често споменаваните са:

Чесънът е богат на алицин – вещество, което може да подпомогне отпускането на кръвоносните съдове и по-добрия кръвоток. Редица проучвания показват, че редовната му консумация е свързана с понижаване както на систоличното, така и на диастоличното кръвно налягане.

Канелата е подправка с характерен аромат, която може да подпомогне еластичността на кръвоносните съдове и да подобри циркулацията. Освен това е полезна и за контрол на кръвната захар и превенция на диабет.

Източник: Билки и храни, които помагат при високо кръвно налягане (Рецепти)