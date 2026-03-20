Защо жените трупат мазнини около талията?

Със затоплянето на времето, всяка дама започва все повече да обръща внимание не само на външния си вид, но и на начина, по който се чувства. Ако напоследък усещате дискомфорт в областта на корема, това може да е свързано не само със стомашни проблеми, но с натрупване на мазнини около талията. Какви могат да са причините?

Лошо хранене

Когато човек консумира повече калории, отколкото изразходва за определен период от време, това може да доведе до затлъстяване и увеличаване на складирането на мазнини. В резултат на това храните, които са много висококалорични, но нискохранителни, могат да увеличат риска от наддаване на тегло. Мазнините имат най-високо съдържание на калории на грам и в резултат на това те могат бързо да доведат до неволно увеличаване на калорийния прием.

Храните с високо съдържание на захар и преработените храни са чести причини за наддаване на тегло и затлъстяване и могат също така да забавят метаболизма на човек, възпрепятствайки усилията за загуба на мазнини. Трансмазнините пък могат да причинят възпаление и да доведат до затлъстяване. Те се съдържат в много храни, включително в полуготови храни, както и печени изделия като мъфини и крекери. Американската сърдечна асоциация препоръчва замяна на трансмазнините със здравословни пълнозърнести храни, мононенаситени и полиненаситени мазнини.

Менопауза

Натрупването на коремни мазнини по време на менопаузата е изключително често срещано. По време на менопаузата нивата на естроген спадат драстично. Менопаузата може да доведе до увеличаване на висцералните мазнини и натрупване на мазнини в корема, а не по ханша и бедрата.

Въпреки че тя е естествена част от процеса на стареене, интервенции като естрогенна терапия могат да намалят риска от натрупване на коремни мазнини и свързаните с това здравни рискове. Ако имате притеснения, консултирайте се със здравен специалист или диетолог.

