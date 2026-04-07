DEVIN и Дженерали Застраховане обединяват усилия в национална кампания по повод Световния ден на здравето

DEVIN, лидер на пазара на минералната и изворната вода у нас, и Дженерали Застраховане, една от водещите застрахователни компании в България, обявиха началото на съвместна национална кампания по повод Световния ден на здравето, 7 април. Под мотото „Хидратирай се точно сега!“ съвместната инициатива ще се реализира в рамките на един месец едновременно в 9 медицински центъра в три града - София, Варна и Бургас. Целта – с настъпването на пролетта да се постави акцент върху ролята на пълноценната хидратация и грижата за здравето чрез редовна профилактика.

В рамките на съвместната кампания DEVIN и Дженерали Застраховане създават зони за хидратация с DEVIN Минерална и насърчават хората да предприемат цялостен подход към здравето си – от избора на качествена вода, през създаването на полезни навици и редовна профилактика, до вземането на информирани решения за здравето и неговата защита. Още със старта на кампанията лидерите на българския пазар откриха партньори в лицето на девет медицински центъра – „Хейлан“ – два в София и по един във Варна и Бургас; както и в „Неоклиник“, „Доверие“, „Америмед“ и „Дженерали Закрила“ в София.

„Всички знаем, че е важно да хидратираме добре тялото си, но рядко си даваме сметка, че е не по-малко важно да го заредим с ценни природни минерали“, посочва Марина Стоянова, бранд мениджър в DEVIN. „В този смисъл съвместната инициатива свързва в едно цяло ролята на качествената хидратация и редовната профилактика за голямата цел пред хората и обществото – поддържането на добро здраве. За нас Дженерали Застраховане е ценен партньор в тази кампания, тъй като грижата за здравето е залегнала в целите и на двете компании.“

От своя страна, Гергана Иванова, директор “Маркетинг, комуникации и CRM” в Дженерали Застраховане посочи: “Ние вярваме, че грижата за важните неща в живота започва с нас самите. Ето защо на Световния ден на здравето искаме да напомним на хората да обърнат внимание на здравето си и да не пропускат профилактичните си прегледи. Също така и да се хидратират достатъчно – лесна стъпка към това да бъдат по-здрави. Радваме се, че можем да си сътрудничим с DEVIN по тази важна тема, която ни обединява и ще се радваме да направим заедно още много инициативи с грижа за здравето!”

В зоните за хидратация на всички партньорски медицински центрове посетителите могат да се включат в интерактивна игра – само с няколко клика всеки участник може да открие какво е препоръчителното дневно количество вода според индивидуалните му показатели. Всички, включили се в онлайн играта, участват в томбола с награди, осигурени от DEVIN Минерална и Дженерали Застраховане.

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.