5 храни, които намаляват възпалението

От една страна, възпалението помага на тялото ви да се защити от инфекции и наранявания. От друга страна обаче хроничното възпаление може да доведе до заболяване. Стресът, ниските нива на активност и храните, които причиняват възпаление, могат да направят този риск още по-значителен. Поради тази причина, консумацията на храни, които могат да помогнат за намаляване на възпалението, е силно препоръчителна. Кои да изберете?

Зелен чай

Вероятно сте чували, че зеленият чай, като например зеленият чай матча, е една от най-здравословните напитки. Изследванията са установили, че пиенето на зелен чай е свързано с намален риск от сърдечни заболявания, рак, болест на Алцхаймер, затлъстяване и други състояния.

Много от ползите му се дължат на антиоксидантните и противовъзпалителни свойства, особено на вещество, наречено епигалокатехин-3-галат (EGCG). EGCG инхибира възпалението, като намалява производството на провъзпалителни цитокини и увреждането на мастните киселини в клетките.

Грозде

Гроздето съдържа антоцианини, които намаляват възпалението. Освен това, то може да намали риска от няколко заболявания, включително сърдечни заболявания, диабет, затлъстяване, артрит, болест на Алцхаймер и очни заболявания. Гроздето е и един от най-добрите източници на ресвератрол, друго антиоксидантно съединение с много ползи за здравето.

Проучванията показват, че ресвератролът може да предпази сърцето от възпаление. По-старо проучване от 2012 г. установило, че възрастни, които са консумирали екстракт от грозде ежедневно, са имали повишени нива на адипонектин. Ниските нива на този хормон са свързани с наддаване на тегло и повишен риск от рак.

Броколи

Броколите са силно хранителни. Това е кръстоцветен зеленчук, наред с карфиола, брюкселското зеле и къдравото зеле. Изследванията показват, че консумацията на много кръстоцветни зеленчуци е свързана с намален риск от сърдечни заболявания и рак. Това може да е свързано с противовъзпалителните ефекти на антиоксидантите, които тези зеленчуци съдържат.

Броколите са богати на сулфорафан, антиоксидант, който намалява възпалението, като намалява нивата на цитокини и ядрен фактор капа B (NF-κB), които са молекули, предизвикващи възпаление в тялото.

