Кадрови проблеми, финансов натиск: Общинските болници са в лошо състояние

В критична ситуация се намират общинските болници в България - те са белязани от тежък кадрови дефицит, финансов натиск и липса на дългосрочна стратегия. Позицията е на председателя на Сдружението на общинските болници в България д-р Неделчо Тотев.

В предаването “България сутрин” експертът очерта какви са сериозните рискове ред системата в по-отдалечените региони на страната.

Безпрецедентна кадрова криза

На първо място д-р Тотев заговори за безпрецедентната кадрова криза. “Тя засяга не само общинското здравеопазване, а цялата здравна система. На фона на тази кадрова криза се очертава една перспектива, в която ние вече сме - работим със стари цени при нови условия, след инфлация и ръст на разходите за продукти и консумативи".

Председателят на Сдружението на общинските болници подчерта, че през последните две десетилетия са правени многократни опити за диалог с институциите, но липсата на приемственост между различните управления е блокирала всяка възможност за устойчиво решение.

По думите му темата периодично се поставя, но след смяна на властта процесът започва отначало. Д-р Тотев добави, че всички общински болници са в еднакво положение.

"Особено голям проблем ще възникне, когато се закрие болница в отдалечен регион, където друго лечебно заведение няма. Тогава хората ще бъдат лишени от възможността да получат медицинска помощ, а спешните центрове ще се превърнат в транспортни звена", обясни д-р Тотев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той предупреди, че при подобно развитие филиалите на спешната помощ ще се превърнат основно в транспортни звена, вместо в реални структури за лечение. Така системата би се върнала десетилетия назад.

Телемедицината и проблемът с кадрите

По отношение на телемедицината, която често се предлага като алтернатива, д-р Тотев е скептичен. Според него технологиите сами по себе си не могат да решат проблема, тъй като и те изискват човешки ресурс - обучени специалисти, които да работят с апаратурата и да интерпретират резултатите. А именно този ресурс липсва.

Експертът обърна внимание и на дългосрочния проблем с обучението и задържането на медицински кадри. По негово мнение държавата инвестира значителни средства в подготовката на млади лекари, но голяма част от тях впоследствие заминават в чужбина.

"Ние не сме толкова богата държава, че да подготвяме кадри за чужбина. След като някой е инвестирал в теб и те е обучил, би трябвало да имаш възможност да се отплатиш поне за определен период. След това - ходи където искаш", заяви д-р Тотев.

