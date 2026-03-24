Полезни листни зеленчуци за повече енергия и силен имунитет

Листните зеленчуци са едни от най‑ценните храни за нашето здраве. Те са нискокалорични, но богати на жизненоважни хранителни елементи. Пролетният сезон променя нашето меню и в него добавяме повече свежи салати и зелении, които приготвяме по разнообразни начини.

Вижте кои са едни от най-вкусните и полезни зелени листни зеленчуци за пролетния сезон.

Спанак

Спанакът е един от най‑универсалните зеленолистни зеленчуци, които хапваме особено през пролетта и лятото. Той съдържа впечатляващи количества витамин K, калий, фолати, витамин A и магнезий, за които е известно, че подпомагат зрението и клетъчната защита чрез антиоксиданти като лутеин и зеаксантин. Освен това спанакът е богат източник на калций и желязо, което го прави ценен за костите, енергията и нормалните функции на имунната система.

Кейл

Зелето кейл също е суперхрана, която можем да добавим към пролетното си меню. То съдържа големи количества витамини A, C и K, както и минерали като калций, желязо, магнезий и калий, които подкрепят здравето на костите, имунната система и кръвообращението. Антиоксидантите в кейла, включително флавоноиди и витамин C, помагат за намаляване на оксидативния стрес, което може да намали риска от хронични заболявания като сърдечни проблеми и някои видове рак, сочат изследвания.

