Д-р Петко Гинев от ВМА е дарявал кръв 36 пъти

Ортопедът от ВМА д-р Петко Гинев е дарявал кръв 36 пъти и призовава повече хора да го правят безвъзмездно. В неделното издание на "България сутрин" той разказа, че първото му кръводаряване е било още като студент.

"36 пъти съм дарявал кръв досега. Първото ми кръводаряване се случи като студент. Имаше кампания, наредих се на опашка и минах по стандартния ред. Така ходех периодично", сподели лекарят.

По думите му истинската стойност на кръводаряването е осъзнал едва когато е започнал работа в травматологията.

"Започвайки работа, видях, че инцидентите, травмите и операциите не стават по план. Винаги има нужда от кръв. Трябва да имаме култура за безвъзмездно кръводаряване", подчерта д-р Гинев пред Bulgaria ON AIR.

Лекарят успокои хората, които се притесняват да дарят кръв. Той обясни, че преди самото даряване всеки минава лекарски преглед, а кръвта се изследва.

"Преди да се стигне до момента на даряване на кръв, човек минава преглед от лекар. Кръвта се изследва. Това е шанс за достъпно безплатно изследване. Отиваш да даряваш кръв и получаваш доста позитиви", заяви ортопедът.

Д-р Гинев разказа още, че е избрал да остане и да практикува в България.

"Искам тук да остарея и да дам каквото мога. Науката напредва, вече дълбаем и в социалната значимост на болестите. На болните им казвам, че нашата цел, на лекарите, е да не ги виждаме, а за да не ги виждаме - трябва да ви излекуваме. Радостен съм, когато видя пациентите си отново на крак", подчерта той.