Безплатни консултации за хора с болки в гърба, врата и ограничена подвижност в Acibadem City Clinic Болница Ортопедия

Acibadem City Clinic Болница Ортопедия организира нов ден за безплатни физиотерапевтични консултации за хора с болки в гърба, врата и раменете, спортни травми, ограничена подвижност и други мускулно-скелетни оплаквания.

Инициативата се провежда след изключително високия интерес към първите безплатни консултации в началото на юни, когато графикът и за трите обявени дни беше запълнен за по-малко от 24 часа. В отговор на засиленото търсене лечебното заведение обявява допълнителна дата – 20 юни (събота), в часовия диапазон от 9:00 до 14:00 часа.

Консултациите ще се провеждат от Серкан Узун – физиотерапевт на националните отбори по хокей на лед на България и Турция и част от екипа на Acibadem City Clinic ДКЦ Ортопедия.

Те са подходящи за хора с:

• болки във врата, гърба и раменете;

• напрежение между плешките;

• изтръпване на ръцете;

• спортни травми;

• ограничена подвижност.

Записването става само с предварително запазен час и до изчерпване на свободните места на телефони:

02 903 8116 или *5544 (опция „Ортопедия“)

Адрес: ул. „Околовръстен път“ №127

Инициативата е част от мисията на Acibadem City Clinic Болница Ортопедия да насърчава профилактиката, активния начин на живот и грижата за опорно-двигателния апарат.