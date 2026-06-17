Безплатни консултации за хора с болки в гърба, врата и ограничена подвижност в Acibadem City Clinic Болница Ортопедия

Acibadem City Clinic Болница Ортопедия организира нов ден за безплатни физиотерапевтични консултации за хора с болки в гърба, врата и раменете, спортни травми, ограничена подвижност и други мускулно-скелетни оплаквания.
Инициативата се провежда след изключително високия интерес към първите безплатни консултации в началото на юни, когато графикът и за трите обявени дни беше запълнен за по-малко от 24 часа. В отговор на засиленото търсене лечебното заведение обявява допълнителна дата – 20 юни (събота), в часовия диапазон от 9:00 до 14:00 часа.
Консултациите ще се провеждат от Серкан Узун – физиотерапевт на националните отбори по хокей на лед на България и Турция и част от екипа на Acibadem City Clinic ДКЦ Ортопедия.
Те са подходящи за хора с:
• болки във врата, гърба и раменете;
• напрежение между плешките;
• изтръпване на ръцете;
• спортни травми;
• ограничена подвижност.
Записването става само с предварително запазен час и до изчерпване на свободните места на телефони:
02 903 8116 или *5544 (опция „Ортопедия“)
Адрес: ул. „Околовръстен път“ №127
Инициативата е част от мисията на Acibadem City Clinic Болница Ортопедия да насърчава профилактиката, активния начин на живот и грижата за опорно-двигателния апарат.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.