Защо танците са полезни за здравето на мозъка?

Танците не са просто изкуство или начин да изгорите калории – те са един от най-мощните и същевременно приятни инструменти за поддържане здравето на мозъка. Докато бягането или вдигането на тежести тренират предимно тялото, танцът е истинска симфония за ума, която съчетава физическа активност, когнитивно предизвикателство и социално взаимодействие в една невероятно ефективна комбинация.

Как танците влияят на мозъка

„Танцът е една от дейностите, които най-много ангажират целия мозък на хората“, казва Дейв Рабин, доктор по медицина, сертифициран невролог, психиатър и автор. „И това започва в момента, в който пристигнете в студиото“.

Според Уилфред Г. ван Горп, доктор по медицина, ABPP, сертифициран невропсихолог и директор на Групата за когнитивна оценка: „Влизането в час по танци... е началото на пълноценно неврологично събитие.“ Възниква бурна активност: хипокампусът започва да картографира стаята, допаминът се освобождава, докато очаквате началото на часа, и огледалните неврони се активират, докато гледате как хората се разтягат, създавайки усещане за социална свързаност. Д-р Рабин добавя, че вашата амигдала също се активира, оценявайки стаята за безопасност и питайки: „Познавам ли тези хора? Безопасно ли е да бъда видян?“

За щастие, загрявката преди часа може да помогне за разсейване на евентуални нерви. По време на загрявката „сърдечната честота се повишава, кръвният поток се увеличава, малкият мозък и двигателната кора се активират, а блуждаещият нерв помага на тялото да се установи в регулирана активация: заредено с енергия, но не и заплашено“, обяснява д-р Рабин. Той също така казва, че допаминът, серотонинът, ендорфините и окситоцинът се освобождават в отговор на движението на тялото, слушането на музика и социалните дейности и вие започвате да се чувствате по-безопасно, по-щастливи и по-комфортно в тялото си.

Различни части на мозъка се координират, за да учат и изпълняват хореография

„Префронталният кортекс се справя с работата на краката, докато лимбичната система реагира на музиката и нито едната не чака другата“, казва Ван Горп.

Източник: Танците са едно от най-добрите неща за мозъка – ето защо