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Лекар за ваксинацията срещу варицела: Много проблеми ще отпаднат

От днес ваксинирането срещу варицела става задължително за най-малките

01.07.2026 | 19:38 ч. 7

От днес ваксинирането срещу варицела става задължително за най-малките. Имунизацията се извършва в двудозова схема на прилагане.

Първият прием е на 12-15-месечна възраст, а реимунизацията се извършва при навършване на 4 години.

На задължителна ваксинация подлежат всички деца, родени от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2025 г. За по-големите деца, родени преди посочения период, ваксинацията остава препоръчителна и се заплаща от родителите.

Варицелата е едно от най-заразните заболявания, като от него се заразяват около 90% от контактните на болен, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя.

Личните лекари посочват, че стъпката е дългоочаквана - както за медицинската общност, така и за родителите, тъй като ваксината срещу варицела ще предотврати редица усложнения вследствие на болестта.

"За самото заболяване, за това колко усложнения би могло да създаде, за тежкия срив на имунната защита, което то предизвиква, за усложненията, за карантините, за болничните, които се плащат, за това, че децата остават и се лекуват вкъщи. Това са все големи проблеми за здравната система, които с решението да стане задължителна тази ваксина, ще отпаднат.

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Имаше сериозен интерес към тази ваксина. Това беше и един от нашите аргументи за това, че не е добре да принуждаваме родителите да купуват ваксината и ние да я поставим на тези дечица, за които родителите са заплатили, при положение, че е работа на държавата да се грижи за здравето на децата", коментира общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

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