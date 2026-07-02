Лекар: Варицелата не е леко заболяване, вирусът остава в организма

От 1 юли ваксината срещу варицела официално влиза в задължителния имунизационен календар на България.

Тя ще се поставя на две дози. Първата - между 12-ия и 15-ия месец, а втората - на 4-годишна възраст. На имунизация подлежат децата, които са родени след 1 януари 2025 г.

Това обясни общопрактикуващият лекар и член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Георги Миндов в студиото на "България сутрин".

По думите му ваксините вече са налични в регионалните здравни инспекции и започват да достигат до лекарските практики.

Той уточни, че заради засиления интерес е създадена по-бърза организация, която позволява заявените ваксини да бъдат получавани почти веднага, а в София е осигурена и доставка директно до лекарските кабинети.

Според д-р Миндов варицелата често се възприема като леко детско заболяване, но това невинаги е така.

"За 30 години в моята практика съм виждал изключително тежко протичане на варицела при възрастни, които не са ваксинирани и не са преболедували. При тях заболяването може да доведе до хоспитализация, менингит, енцефалит и други тежки усложнения. Докато при едно 7-10-годишно дете обикновено протича с лек обрив и температура за няколко дни, при възрастните протичането може да бъде изключително тежко и дори фатално", предупреди общопрактикуващият лекар пред Bulgaria ON AIR.

Той обърна внимание и на факта, че вирусът на варицелата остава в организма за цял живот.

След преболедуване той може да се активира години по-късно под формата на херпес зостер – заболяване, което причинява силна болка и тежки кожни поражения.

В някои случаи могат да бъдат засегнати очите, което създава риск от сериозни усложнения, включително увреждане на зрението.

"Всичкото това нещо го ликвидираме с ваксинацията - и първоначалното заболяване, и последващите тежки усложнения.

При децата в около 99% от случаите варицелата протича леко, но вирусът остава в организма

и години по-късно може да даде много неприятни усложнения", подчерта лекарят.

По думите на д-р Миндов всяка ваксина има своите показания, противопоказания и възможни нежелани реакции, но при ваксината срещу варицела ползите многократно надвишават потенциалните рискове.

Именно затова тя е включена в имунизационните програми на много държави по света.

Д-р Миндов напомни още, че въпреки че ваксината е част от задължителния календар, тя не е принудителна.

Родителите могат да откажат поставянето ѝ, но трябва да са наясно, че поемат отговорността за евентуалните последици при заболяване на детето.