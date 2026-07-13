10 признака, че детето е слънчасало

Летните дни на открито са важна част от детството, но детската кожа е особено чувствителна към ултравиолетовата (UV) радиация. Слънчевото изгаряне може да се случи бързо, дори в облачни дни, а многократното излагане на слънце през детството увеличава риска от бъдещи кожни проблеми. Разпознаването на ранните признаци на слънчево изгаряне позволява на родителите бързо да осигурят грижи и да предотвратят по-сериозното състояние.

Според Американската академия по дерматология (AAD) и други здравни организации, децата трябва да бъдат защитени от прекомерно излагане на слънце със сянка, защитно облекло и широкоспектърен слънцезащитен крем. Ето десет ясни признака, че детето ви може да има слънчево изгаряне:

Червена или розова кожа

Най-честият ранен признак на слънчево изгаряне е промяната в цвета на кожата. Засегнатите области може да изглеждат розови, червени или по-тъмни от обикновено. Зачервяването обикновено се появява няколко часа след излагане на слънце и може да стане по-забележимо през следващите 24 часа. Често срещани области включват раменете, лицето, ушите, врата, ръцете и краката – места, които често са изложени на слънце, когато децата играят навън.

Кожата е топла или гореща

Изгорената от слънцето кожа често се усеща по-топла от околните области. Това се случва, защото UV увреждането предизвиква възпаление, докато тялото се опитва да възстанови увредените кожни клетки.

Ако кожата на детето ви е необичайно гореща след игра навън, преместете го на сянка или на закрито и започнете охлаждащи мерки.

Болка или чувствителност

Дете със слънчево изгаряне може да се оплаче, че кожата го боли, щипе или се чувства неудобно при допир. Дори леко слънчево изгаряне може да направи дрехите, кърпите или лекия натиск дразнещи. По-малките деца може да не опишат ясно болката и може да станат по-неспокойни или разстроени, когато засегнатата кожа се докосне.

Източник: 10 сигнала, че детето е слънчасало