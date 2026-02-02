От днес: Такса за посещение на фонтана Треви в Рим

Посетителите на фонтана Треви в Рим вече трябва да плащат такса, за да се доближат до емблематичния паметник.

От 2 февруари 2026 г. италианската столица въведе билети от 2 евро за туристите, слизащи по стъпалата до зоната около басейна, пълен с вода - откъдето е обичайно да се хвърля монета във фонтана.

Разглеждането на водния шедьовър от площада по-горе остава безплатно, пише Euronews.

Защо Рим въвежда такса за посещение на фонтана Треви?

През 2024 г. властите във Вечния град предложиха схема за билети за фонтана Треви като част от текущите планове за намаляване на тълпите и насърчаване на "устойчив туризъм“.

Фонтанът от 18-ти век отдавна е "задължително посещение“ за туристите във Вечния град, но често е пренаселен и пълен с джебчии.

"Лично аз бих подкрепил разглеждането на нова форма на достъп, ограничен и с определено време, до фонтана Треви“, каза по това време Алесандро Онорато, градският съветник на Рим, отговарящ за туризма, пред италианския вестник Corriere della Sera.

Той каза, че целта на таксата не е да се набират пари, а да се намалят и контролират тълпите, като същевременно им се попречи да "ядат сладолед или пица на паметник, който заслужава подобаващо уважение“.

Обявявайки новата такса, римските власти добавиха, че приходите ще отидат за подобряване на преживяването на посетителите и финансиране на поддръжката на безбройните културни съкровища на града.

Според оценките на властите, таксата може да генерира допълнителни 6,5 милиона евро годишно.