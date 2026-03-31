Кипър остава пуст за Великден: Резервациите намаляха с 40%

Уплашени туристи започнаха да отменят почивките си в Кипър, като хотелските резервации на острова са намалели с 40 процента, докато войната бушува в Близкия изток.

Снимки показват пусти плажове и улици в горещи точки като Лимасол и Протарас, които обикновено са претъпкани с туристи по време на Великден.

САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари, точно когато туристическата индустрия на Кипър се отваряше отново след зимата. След това, на 2 март, когато Иран предприе серия от контраатаки, дрон удари британска военноморска база на острова, предизвиквайки вълна от анулирания на туристически пътувания.

Спадът в резервациите е последният знак за широките последици от войната, от нарушени петролни потоци до масови анулирания на полети и влошаващи се икономически перспективи в световен мащаб.

Дневните проценти на анулирания на краткосрочни наеми в Кипър скочиха от около 15% преди конфликта до 100% в дните след него, според данни на американската AirDNA, която проследява такива резервации.

Тази цифра оттогава е спаднала, но до 21 март е останала около 45%. Гърция и Турция също отбелязаха леко покачване на процентите на анулираните пътувания.

Асоциацията на хотелиерите в Кипър е отбелязала близо 40% спад в резервациите през март и подобно намаление през април, според генералния директор на асоциацията Христос Ангелидес.

Кипър, който посрещна четири милиона международни посетители през 2025 г., разчита в голяма степен на туризма от Обединеното кралство, като британските пътешественици съставляват около една трета от пристигащите.

Но местоположението му в далечното Средиземноморие, само на 160 километра от бреговете на Ливан и Сирия в Близкия изток, означава, че страната наблюдава спад в обичайния си брой посетители, тъй като регионалната нестабилност нараства.

С навлизането на войната в петата си седмица иранските атаки срещу държавите от Персийския залив продължават, като страни като Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ съобщават за нови удари в понеделник.

Баражни израелски удари също продължават да ударят Ливан, където Израелската армия се бори с Хизбула.

Тази несигурност е накарала туристите да преосмислят плановете си за почивка, като местните жители се притесняват от потенциалното въздействие на конфликта, особено с наближаването на Великденските празници.

Главният изпълнителен директор на EasyJet, Кентън Джарвис, каза пред FT: "Ако погледнете карта на Европа, очевидно видяхме спад в търсенето в Кипър и Турция, както и в тази част на Африка.“

Плажовете в Кипър, например в Протарас и Лимасол, са забележимо по-тихи от обикновено - посетителите са заснели кадри от изоставените горещи точки.

Една двойка, известна като Gypsy Souls, сподели клип миналата седмица в YouTube на "празния“ Протарас само дни преди началото на основния сезон през 2026 г. - и акцентира върху тихата главна ивица.

Това се случва, след като дрон, изстрелян от проиранска милиция, удари британската военна база на RAF Акротири, разположена в района на Западната суверенна база, на 2 март, поставяйки острова по-близо до регионалната ситуация със сигурността.

Акциите паднаха с до 13% по-рано този месец, тъй като компанията съобщи за "значително забавяне на търсенето след началото на конфликта в региона, особено към дестинации като Турция, Гърция, Кипър и Египет“.

Ирен Хейс, собственик и председател на туристическата агенция, заяви пред Financial Times, че бързината за резервиране на почивки на места, които изглеждат по-сигурни - като Малта, Хърватия и Италия - е "повишила някои цени“.