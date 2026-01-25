Граймс разкритикува Мъск за възпитателния подход към децата им

Граймс наскоро похвали "несравнимата“ аура на трите си деца от Илон Мъск в социалните мрежи, споделяйки анекдот за едно дете, което необяснимо е командвало ято врани.

Тя и Мъск, които прекратиха периодично прекъсваната си връзка през 2022 г., продължават да отглеждат заедно децата си, X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl и Techno Mechanicus, на фона на продължаващ спор за попечителство и обтегнати отношения.

"Опитвам се никога да не говоря за децата си, нито да ги показвам, защото те заслужават правото на анонимност, но просто трябва да кажа, че тяхната чиста аура е несравнима“, написа Граймс в X тази седмица. "Едно от тях дори необяснимо е командвало ято врани за известно време. Може би е предубедено, но това изглежда необичайно".

Последователите на Граймс се възползваха от възможността да ѝ зададат няколко въпроса за децата ѝ, включително дали получават време пред екрана. Тя отговори: "Голям дебат, защото другият родител няма проблем с това, но това се избягва. Ако се случи, ние се фокусираме върху страхотно изкуство и в идеалния случай върху по-бавни неща като ghibli, които не променят постоянно контекста".

Граймс засегна и друг въпрос, свързан със съвместното родителство, като се съгласи с последовател, който каза, че "хората никога не трябва да показват децата си в социалните медии“.

Преди време певицата критикува Мъск, че е завел сина им X на среща в Овалния кабинет с президента Доналд Тръмп без нейно знание, а Мъск не се свени да прави снимки, на които се виждат децата му, припомня The Independent.