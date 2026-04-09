Виктория Бекъм с разбито сърце за своя 52-и рожден ден

Виктория Бекъм съвсем скоро ще отпразнува своя рожден ден. Дизайнерката и бивша певица става на 52 години на 17-и април. Но май няма да е в настроение за парти.

Причината - враждата на най-големия ѝ син Бруклин с цялото семейство Бекъм. Младият готвач и съпругата му Никола Пелц вече повече от година не се виждат с клана Бекъм и не ходят на техни семейни сбирки.

"Виктория се плаши от това. Наистина, наистина е трудно за нея. Тя опитва да остане заета с работа, за да се разсея, но нейното сърце е разбито. Виктория знае, че ще бъде игнорирана от Бруклин - той тотално заличава всяка форма на контакт с нея... Всичко е прекалено много. Останалата част от семейството са страхотни и те всички ще покажат на Виктория каква невероятна майка е тя на рождения ѝ ден, но ще е труден ден за нея... Тя опитва да бъде силна и да сложи смело лице, но е тежко. Тя знае, че има страхотна подкрепа от Дейвид и децата си, но всичко, което тя наистина иска, е да има Бруклин обратно в живота си", коментира източник на "Mirror".

