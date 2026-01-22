Захари Карабашлиев е Писател на 2025 година на Столична библиотека

Захари Карабашлиев бе отличен като Писател на 2025 г. по време на единадесетите годишни награди на Столичната библиотека “Писател на годината & Читател на годината – 2025“.

Официалната церемония по връчването на наградите се състоя на 22 януари 2026 г. Водещ на събитието бе писателят Петър Чухов. По традиция всяка година Столична библиотека определя победителите на база статистиката от електронния си каталог.

В категория “Научна и научнопопулярна литература” призът отиде при историка и преподавател д-р Александър Стоянов за книгата му “Българите между две катастрофи (1296-1944 г.)” Той отправи апел към публиката.

“Четете българска история, мислете за българска история и не оставяйте миналото да е по-хубаво от бъдещето, защото не би трябвало”, каза Стоянов.

Създателят на платформата за исторически разходки Historical Routes Здравко Петров грабна наградата за „Най-четена книга за столицата” с впечатляващото си издание “Още исторически маршрути София” и подтикна читателите да се интересуват и да пазят емблематичните за София сгради, защото „само така ще можем да ги предадем на следващото поколение, заедно с тяхната памет.“

Подгласници в категория “Художествена литература” бяха Радослав Бимбалов, Георги Бърдаров и Владимир Зарев. А наградата за “Най-четена книга за 2025 г.” отиде при Георги Господинов.

Призът за “Писател на годината” е поредно отличие за Захари Карабашлиев, който стана носител наградата за “Автор на най-четена книга” за романа си „Рана” през 2024 г. По време на тазгодишните награди той изрази благодарността си към Столична библиотека и “надеждата, че литературата отново идва да измести постистината”.

От Столична библиотека раздадоха още награди в категория “Медии”, “Най-четящо дете”, “Най-четящ ученик” и “Най-четящо семейство”.



Тенденциите относно заетите книги през изминалата година отново са положителни, като учреждението бележи увеличение на читателите с 25 хиляди. От библиотеката съобщават, че 60% от тях са млади хора. Заетите от софиянци книги за дома са близо 800 хиляди, а годишно посещенията на библиотеката и нейните инициативи са около 490 хиляди.