В кадър: Опашки пред Народния театър, билетите са по 5 евро

Кампанията се провежда за пета поредна година и се радва на успех

21.05.2026 | 12:15 ч.

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

И тази години Народен театър “Иван Вазов” спази традицията и обяви кампания с намалени билети. Те са на цена 5 евро.

Билети на цена от 5 евро са за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон 2025/2026 и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от 21 до 24 май. Билети на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър, съобщава БГНЕС.

Инициативата, превърнала се в изключително очаквана традиция за почитателите на изкуството у нас, е израз на разбирането на Народния театър, че културата трябва да бъде достъпна за всеки. В празничните дни театърът подава ръка на своята вярна публика, като премахва финансовите бариери пред срещата със сцената.

“Тази кампания е нашият начин да благодарим на публиката и да отпразнуваме заедно българската духовност. За нас 24 май не е просто дата в календара, а символ на светлината, която изкуството ни дава, и голямата ни цел е тази светлина да влезе в сърцата на колкото се може повече българи", споделя директорът на Народния театър Васил Василев.

Касите на Народния театър очакват своите посетители от утре, 21 май, до самия празничен 24 май, като работното им време ще бъде от 9:30 до 19:30 ч. (на 21 и 22 май) и от 11:30 до 19:30 ч. (на 23 и 24 май).

