Новини

Утре ни очаква слънчево време, градусите леко нагоре

Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°

26.08.2025 | 17:15 ч. Обновена: 26.08.2025 | 18:23 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над западните и северните райони ще има разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София - около 28°. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.    

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
  
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 14°.

В четвъртък и петък ще бъде слънчево. Вятърът ще е предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в петък максималните ще бъдат предимно между 30° и 35°.

