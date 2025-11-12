Времето днес: Превалявания, на места слънцето ще се показва

Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, по-ниски в котловините, в София – около 2°.

Преди обед ще се задържи облачно, със слаби превалявания по крайбрежието. Вятърът ще бъде слаб, от северозапад, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова.

Максималните температури ще са от 12 до 17 градуса, в района на София – 15 градуса и по Черноморието дневните температури ще достигат до 15 градуса.

Над планините ще има разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около –2 до 1 градус, а на 1500 метра – от 5 до 8 градуса.

В четвъртък и петък сутринта ще има намалена видимост, но повече слънчеви часове през деня. В събота ще бъде предимно слънчево и ветровито. В неделя и понеделник ще се задържи ветровито, с разкъсана облачност.