Лудогорец разби Спартак Варна с цели пет гола

Лудогорец разби Спартак Варна с 5:1 при визитата си в четвъртък. Битката на „Коритото“ откри 27-ия кръг в Първа лига. Известна интрига имаше до почивката, след като на почивката шампионът водеше само с 1:0.

Попадението беше дело на Ивайло Чочев след половин час игра. В заключителните минути на първото полувреме вратарят Педро Рибейро беше изгонен с директен червен картон и се наложи Максим Ковальов да смени Чунчуков.

Възпитаниците на Хьогмо бързо набраха инерция след почивката и преди да са изминали 10 минути резултатът вече беше 4:0. 60 секунди на терена бяха нужни на Текпетей да даде асистенция на Дуа за 2:0. В 50‘ Ивайло Чочев оформи класическото 3:0, а в 53‘ и Ерик Маркуш беше точен.

Малко преди да е изминала втората третина от срещата Куртулуш беше изгонен заради втори жълт картон.

Спартак Варна успя да се възползва от численото равенство и младият Мартин Георгиев наказа опитния Бонман от над 20 метра разстояние.

Крайното 5:1 оформи Ерик Биле от дузпа в последните секунди. Голмайсторът на „соколите“ събори Текпетей в наказателното поле, а Ковальов докосна топката, но това не беше достатъчно.

След успеха Лудогорец поне временно намали изоставането си от Левски на шест точки. Предстои домакинство срещу ЦСКА 1948 след паузата за националните отбори за разградчани.